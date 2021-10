La delincuencia no respeta los acuerdos por la paz y continúas los acribillamientos

Mientras se habla mucho de acabar con la violencia en Sonora, la delincuencia no respeta los acuerdos de los gobiernos estatal y municipales, y continúan los enfrentamientos y asesinatos con arma de fuego. Las autoridades deben de tener muy claro lo que piensan hacer para que la ciudadanía no los cuestione conforme pasa el tiempo, porque una cosa son las declaraciones públicas y otra la realidad por las que están pasando los 72 municipios de la entidad.

Existe mucha intranquilidad y la gente exige una pronta solución al problema, porque se habla mucho sin resultados positivos. Las familias ya no pueden salir a la plaza pública del pueblo por temor a ser alcanzado por una bala perdida de tanto fuego cruzado. Hay muchos municipios pequeños que son controlados por las bandas del crimen organizado, como los llamados del “tercer mundo”, Caborca, Pitiquito, Altar, Atil, Tubutama, en el norte, entre otros.

La violencia también tiene asustadas a las familias de los municipios del sur de la entidad, como Cajeme, Guaymas, Empalme, Navojoa, Álamos; así como los de la sierra y los ubicados al margen del río de Sonora…Ha sido poco lo que se ha hecho para combatir a las fuerzas del mal, por eso han crecido tanto en los últimos años…Ojalá que el acuerdo por la paz firmados por los gobiernos y la sociedad civil traiga buenos resultados en poco tiempo y que no haya que esperar mucho.

Existe buena voluntad por parte del gobierno del estado y los 72 ayuntamientos de la entidad, así como del sector privado, que dicen, estos últimos, estamos de acuerdo en colaborar con nuestra “gota de agua”. Creo que necesitan más que una gota de agua, de perdida un balde, o un tambo de 200 litros…Es bueno el entusiasmo con que se tomó la iniciativa del Gobernador Alfonso Durazo Montaño. En lo que no estoy se acuerdo es en exponer a las familias en este acuerdo.

Las familias no pueden denunciar a los delincuentes de sus barrios y colonias, porque luego estos se van contra ellos, porque, desgraciadamente, existen muchos policías que también operan con los “malos” y “les ponen el dedo”. Hace falta una “sacudida a las corporaciones policiacas para que el Acuerdo por la Paz rinda frutos los más pronto posible…Esto lo sabe el gobernador Durazo Montaño y la secretaria de Seguridad Pública estatal, María Dolores del Río Sánchez.

Algún día tendremos corporaciones policiacas limpias, cuando sean castigados los malos elementos…Son necesarios buenos salarios y mejores prestaciones, para que los agentes policiacos no se hagan cómplices de las bandas criminales que operan en la entidad. Sin embargo, en todas partes existen buenos y malos policías, afortunadamente son más los buenos. Creo que este es un mal mundial, no ex exclusivo de Sonora, ni de México, menos de Hermosillo.

Hermosillo se encuentra “inundado” de maleza seca y podría haber más incendios

Hermosillo está lleno de maleza crecida y seca, que cualquier vidrio contra el sol podría provocar un incendio de grandes magnitudes, como el que sucedió el pasado martes en el Cerro del Bachoco. Los camellones de los bulevares y los lotes baldío también están expuestos, solo es cuestión de que los alcance una “bachita” de cigarros para agarrar vuelo, por lo que se debe de atender este problema urgente… Sabemos que es pronto para acabar con este problema.

Es importante que las autoridades municipales programen una limpieza general en todo el municipio, así como le entraron con los programas de bacheo, que ya se nota el cambio. Estamos conscientes que la administración apenas lleva mes y medio, y son muchos los rezagos que dejaron las anteriores administraciones, pero Dios nos guarde de un incendio en los salares baldíos, que sus propietarios no lo limpian, ni los mandan limpiar.

Solo por citar algunos terrenos, los ubicados en el área del Vado del Rio, que todos tienen dueño y son de personas pudientes, ricas pues, por lo que se les debe de obligar, no solamente a cercarlos, sino a limpiarlos, por el bien de todos, principalmente de los nuevos fraccionamientos de ese sector de la ciudad…Hay que recordar que tuvimos una buena temporada de lluvias de verano, por lo que la yerba creció mucho, se acabaron las precipitaciones, y el pasto se secó.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

