Faltan muchas escuelas por arreglar y desinfectar en Sonora

Son muchas las escuelas de educación básica que todavía no se encuentran listas para recibir a estudiantes, principalmente de primarias y jardín de niños. El gobernador Alfonso Durazo Montaño, se comprometió que para el fin de años quedarán todos los planteles listos, gracias a un ahorro de 140 millones de pesos de la secretaría de Educación y Cultura (SEC) en estos primeros 41 días de su administración…Qué bueno, ojalá todas las secretarías buscaran el ahorro, claro, sin afectar al funcionamiento de las dependencias.

Tenemos reportes de todo el estado en donde ni siquiera se han presentado los funcionarios estatales a revisar los planteles. En Hermosillo, muchas escuelas se encuentran abandonadas, por lo que urge más atención, porque entre más tiempo se tarden para rehabilitarlas, más destrozos encentrarán…Es que fueron muchos meses en que prácticamente el anterior gobierno estatal se olvidó de las escuelas dejándolas en manos de la delincuencia…También las maestras y maestros; los conserjes y veladores, todos las abandonaron, pero siguieron cobrando.

Otro problema que se debe de superar en las escuelas es la presencia de todos los alumnos en los salones de clases, porque a como están hasta ahora, no se aprovecharán los tiempos completos y los chamacos se irán rezagando en sus estudios. Hay muchos alumnos que reciben clases vía Internet, otros que no reciben educación ni presencial ni por internet, por lo que urge que el regreso a clases. Los niños y jovencitos se encuentran desesperados por volver a las aulas, pero no se puede por el temor de contagiarse de Coronavirus. Los padres de familias tienen miedo.

Claro que tienen miedo, nada más es cuestión de ver las condiciones en que se encuentran los planteles para pensarla más de dos veces…Ni siquiera una pintadita le han dado a las escuelas, después de más de un año de abandono, usted las puede ver…Lo bueno es que los niños y adolescentes no “pescan” muy fácil la enfermedad del Coronavirus, a eso se atienen los funcionarios estatales, pero vale más prevenir que lamentar…Que primero pongan al cien las escuelas y jardines de niños, y después hagan la invitación del regreso a clases…Creo yo.

Firman Acuerdo por la Paz Sociedad y Gobierno

Con la participación de las y los integrantes de la sociedad, en conjunto con los diferentes órdenes de gobierno, se da el primer paso en la suma de los esfuerzos para garantizar la paz y la tranquilidad en el estado, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño en el marco de la firma del Acuerdo por la Paz: Sociedad y Gobierno por una Seguridad con Participación Social.

“Lo más importante es que en esta perspectiva de Estado, para atender el problema de la inseguridad, está en la participación social, no se trata de derivar la atención, el combate de la inseguridad, a la sociedad, sino que la sociedad sume su esfuerzo al de las autoridades, para que los resultados sean mejores”, indicó en la décimo cuarta sesión ordinaria e instalación del Consejo Directivo de Transversalidad.

Previamente, en rueda de prensa, el gobernador destacó que durante los primeros 41 días del Gobierno de Sonora se ha logrado una mejora considerable en materia de seguridad, como la judicialización de dos mil 264 casos, de los que 926 han tenido resolución mediante procesos abreviados y 762 que han derivado en sentencias condenatorias.

Dijo que en comparación con los últimos 41 días del gobierno pasado se han incrementado las órdenes de aprehensión en un 37 por ciento, pasando de 195 a 267; las sentencias condenatorias por juicios orales aumentaron 86 por ciento, al pasar de 36 a 67 casos; mientras que por procedimientos abreviados pasaron de 563 a 695, un aumento de 23 por ciento.

María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública, expuso que representantes de más de 36 instituciones y grupos organizados de la sociedad civil firmaron el acuerdo que tiene por objetivo implementar acciones conjuntas para una eficiente y adecuada prevención y contención del delito, lo que será reforzado por el combate a la corrupción de los cuerpos de seguridad y el fortalecimiento de las fuerzas del orden público.

Junto a la sociedad civil, dijo, se promoverán liderazgos comunitarios a través de la creación de comités ciudadanos por la seguridad y observatorios ciudadanos, con una participación activa en el Consejo Directivo de Transversalidad y en las acciones del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, además de que se fomentará la cultura de la prevención, autoprotección y denuncia ciudadana.

El Consejo Operativo de Transversalidad es encabezado por el gobernador Durazo Montaño, liderazgos sociales, cámaras empresariales, asociaciones religiosas, observatorios ciudadanos, colectivos feministas, medios de comunicación, universidades y académicos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Asociación Estatal de Padres de Familia, y diversas dependencias estatales.

Correo electrónico: [email protected]