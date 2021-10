Anuncia Toño Astiazarán Plan de Fortalecimiento Financiero por mil 400 millones de pesos

Más de mil 400 millones de pesos para atender prioridades de agua, seguridad y obra pública se obtendrán mediante el Plan de Fortalecimiento Financiero, anunció el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez.

IInformó que el próximo año se invertirá el triple del recurso municipal de lo que antes se hacía en infraestructura; se contará con cuatro veces más patrullas para vigilar la seguridad de las y los hermosillenses; y se invertirán más de mil millones de pesos para atender rezagos en materia de agua potable. “Vamos a transformar el gobierno para transformar la ciudad”, aseguró.

“Es un proyecto ambicioso que busca que el gobierno cueste menos para que haga más, yo soy un convencido de que Hermosillo no va a cambiar si no cambia su gobierno, necesitamos transformar al gobierno para mejorar las condiciones de la ciudad”, expresó. Planteamos, dijo, una redistribución del gasto sin afectar derechos laborales adquiridos de las y los trabajadores del Gobierno Municipal; buscamos que las prioridades de la gente se conviertan en las del gobierno.

El presidente le entregó el plan a José Manuel Quijada, Tesorero el Gobierno del Estado quien, en representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño, comentó que comparten este proyecto porque en el estado también hacen lo mismo, en busca de la mejor manera de que el dinero alcance y de que haya una disciplina financiera.

Por su parte, Salvador Díaz Holguín, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo, expuso que analizarán cada detalle del contrato colectivo, que todo esté en apego de la ley y trabajarán de la mano con la Comuna para que a Hermosillo le vaya bien.

Ojalá que a los comerciantes no se les pase la mano en las alzas de precio en los productos y servicio

Los comerciantes de Sonora esperan incrementar sus ventas en noviembre y diciembre en un 15 por ciento con relación al año pasado, por lo que se preparan para recibir a los compradores de todo tipo de productos. Ojalá no se les pase mucho la mano en las alzas en los precios, porque ya tenemos quejas en nuestra redacción de que cada semana les es más difícil a las familias a completar la despensa con los productos básicos. Los comerciantes solo piensan en ellos.

Los comerciantes son como los ganaderos, siempre se están quejando, mientras que la gente humilde trabajadoras soporta los incrementos en los productos y servicios sin decir nada, porque no hay organizaciones civiles que defiendan a los pobres. Cada día la mayoría de los trabajadores se privan de comer muchos alimentos que antes comían, porque se ha vuelto imposible adquirirlos. No existe una autoridad que frene los incrementos de los productos básicos, ni de otros.

Los grandes centros comerciales todos los días reetiquetan sus mercancías y no hay autoridad que le ponga orden…Los comercios pequeños, como los abarrotes, hacen lo mismo, porque miran lo que hacen sus “hermanos mayores”. Mientras, el presidente Andrés Manuel López Obrador, encerrado en su mundo, sin conocer la situación real por la que están pasando millones de mexicanos que no se alimentan bien, porque no alcanzan los salarios para comprar lo básico.

Es necesarios que los gobernantes visiten las colonias populares para que conozcan los problemas básicos de sus habitantes, para que les brinden ayuda…Hay muchas familias en pobreza y en pobreza extrema y el gobernador Alfonso Durazo Montaño y los alcaldes, no saben por lo que pasan a diarios, más cuando llega la hora de ingerir alimentos y no los hay en la mesa. O nada más se le da, principalmente a los niños, cualquier cosa para que la vayan pasando.

Es deprimente ver a tanta gente pobre, que ni los gobiernos, ni la iglesia, ni las organizaciones civiles les tienden la mano. Pero, en fin, así es la vida, así está el mundo…Luego nos quejamos del porqué ha crecido la delincuencia doméstica y la delincuencia organizada. Porqué tantos jóvenes son atrapados en las redes criminales, por una oportunidad de empleo bien pagado. Ni la iniciativa privada, ni el gobierno federal, estatal y municipales pagan buenos salarios a los profesionistas.

Asegura Guillermo Padrés que lo amenazó el expresidente Peña Nieto por lo del Acueducto

Interesante el primer capítulo de la entrevista que le hizo Luis Alberto Medina al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quién se defiende de todas las acusaciones que se le hicieron en su momento por las cuales terminó en prisión.

Fue claro al señalar que fue el expresidente Enrique Peña Nieto el que ordenó su encarcelamiento. Es bueno conocer la postura de Padrés, porque todos conocemos la versión del gobierno federal y el estatal.

El exgobernador por fin se decidió hablar del tema y fue con su paisano, de Cananea, que se vio muy seguro en sus declaraciones y dispuesto a aclarar las cosas ante los sonorenses. Aunque esto no soluciona el problema, sí se podría abrir una nueva investigación para saber en donde quedaron los miles de millones de pesos que supuestamente se llevó Padrés Elías.

La entrevista de Luis Alberto se transmitirá en partes y es muy posible se aclaren un poco las cosas y se demuestre que fue “más el ruido que las nueces” en el caso del exmandatario…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

