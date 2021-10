Demasiada calma en el PRI Sonora; venció el plazo del “Pato” y no hay convocatoria

El PRI todavía no lanza la convocatoria para elegir al nuevo dirigente en Sonora, luego de que Ernesto De Lucas Hopkins termina su gestión este 22 de octubre. Al parecer no hay mucho interés, como en otros tiempos, en llegar a la dirigencia estatal del tricolor. Ni se mira movimiento en el edificio del PRI. Al parecer le hace falta un gobernador o gobernadora que de la línea a la actual dirigencia y a la militancia, esa que vota en las elecciones internas.

El dirigente del PRI estatal y ahora diputado local, no ha dicho nada sobre el cambio y el lanzamiento de la convocatoria, por lo que podría quedar pendiente para el mes de diciembre o para el próximo año. Como que no hay prisa en nombrar a un nuevo dirigente cuando su partido se encuentra “en lona” y que es urgente se le levante para que siga de pie y peleando en las próximas elecciones, cuando habrá cambio de presidente de la República, senadores, diputados federales y locales, así como presidentes municipales.

En otros tiempos para estas fechas ya se sabía quién sería el próximo dirigente y nada más se estaría en espera de la toma de protesta del nuevo líder. Ahora todo está en calma y el actual dirigente De Lucas al parecer no tiene prisa en lanzar la convocatoria…

El PRI Sonora se fue a la lona en el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, que viendo que ya se tambaleaba, no hizo nada para darle la mano y levantarlo, dejándolo caer en forma estrepitosa. Por eso no se muestra tanto interés en dirigir al ex partidazo en estos momentos cuando se encuentra en terapia intensiva.

Los exgobernadores, exalcaldes, exsenadores y exdiputados federales y locales, entre otros, no hacen nada para levantar de la “lona” al partido que los llevó al poder en sus años cuando era la primera fuerza política de Sonora y del país, cuando ellos fueron los responsables de la situación en que se encuentra el ex partido de las mayorías. Gracias a su partido hoy disfrutan de una situación económica envidiable, pero se olvidaron y no voltean atrás para ver al PRI caer y darle la mano antes de que caiga estrepitosamente contra el suelo. Todavía lo pueden levantar.

Se salen con la suya los dueños de restaurantes, cantinas y antros; cerrarán a las 2:00

Se salieron con la suya los propietarios de restaurantes y antros al lograr el cierre de sus establecimientos a las 2:00 horas (dos de la mañana). No creo que las personas vayan a cenar en la madrugada, pero sí a tomarse una cerveza, o un trago en el bar de los restaurantes. Los antros sí abren tarde y para la una de la mañana apenas entran en calor para seguirse divirtiendo. Se supone que a los antros acuden personas a bailar y a pasar un rato a gusto…Qué bien.

Lo que sí es importante que tanto en los restaurantes como en los antros se guarde la sana distancia, aunque entre familiares no ocurre esto. Cuando se reúne la familia para ir a desayunar, comer o cenar, no se sigue el protocolo de alejarse de cuando menos un metro y medio de distancia, seguros de que todos están sanos.

Además, a estas alturas del juego se supone que todos están vacunado. Sin embargo, todavía hay personas renuentes en vacunarse para que nos les inyecten el virus y otros porque le temen a las vacunas y las inyecciones.

Muchas personas se están volviendo a vacunar, después de las declaraciones del Gobierno de los Estados Unidos de no dejar entrar a vacunados con ciertas vacunas. El gobierno federal debe de tomar en cuanta esta situación para que alcancen en antídoto para todos.

En Sonora la mayoría de las personas cruzan al lado americano por razones familiares, compras o paseo, y si fueron vacunadas por las vacunas no autorizadas por el gobierno estadounidense, volverán a vacunarse.

Las vacunas rusa Sputnik y la China, Cancino, no valen en los Estados Unidos, por lo que las personas que les aplicaron estas vacunas no las dejarán cruzar la línea fronteriza, principalmente a los maestros y a todo el sector educativo.

Los maestros están esperando turno para que les apliquen una nueva vacuna; entrarán dentro de las personas rezagadas. Además, la Cancino tiene una efectividad para seis meses nada más, lo que está a punto de terminar su duración.

Por ese motivo los maestros y personas del sector educativo por temor a contraer el contagio del Coronavirus están haciendo cola y en espera a que se le aplique otra vacuna que no sea la china, ni la rusa. No se si se pueda decir por favor póngame esta marca de vacuna porque no le tengo confianza a otras. Más cuando es de gratis, por lo que vale más aguantarnos. Además, las vacunas tienen un tiempo de protección de un año y luego uno se tienen que vacunar nuevamente.

Celebra Alfonso Durazo inversión de 960 millones de pesos de PepsiCo en Sonora

La inversión de 960 millones de pesos por parte de PepsiCo en la construcción de un centro logístico en Ciudad Obregón es muestra de la confianza que tiene el capital privado en el Gobierno de Sonora y forma parte del relanzamiento económico de la entidad, aseguró Alfonso Durazo Montaño.

“El Gobierno de Sonora es y será un aliado de las y los empresarios sin condicionamientos ni regateos para lograr el relanzamiento económico de nuestro estado. Estamos creando las condiciones para recuperar la competitividad y volver la entidad mucho más atractiva para las inversiones que generan empleos bien pagados y de calidad”, declaró.

El gobernador de Sonora detalló que la instalación, de más de 16 mil metros cuadrados, generó más de 500 empleos durante su construcción, actualmente da empleo directo a 130 personas, y distribuirá los productos de la compañía de alimentos al interior de la República, Estados Unidos, Chile, Centroamérica y el Caribe.

PepsiCo México es fuente de empleo directo para más de 3 mil personas en el estado de Sonora y junto con su socio embotellador, es fuente de más de 80 mil empleos directos en todo el país. Órale, que bien, bienvenida la inversión extranjera a Sonora, pero también es necesarios que los ricos de la entidad levanten sus colchones y saquen su dinero para que lo inviertan y no dejar que la lana de vaya a otros países, o a otros estados de la república, como hay muchos casos.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios

Correo electrónico.: [email protected]

Twitter: elreporteroson