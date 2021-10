Nunca me imaginé que crecerían tanto los grupos del crimen organizado

No recuerdo exactamente cuándo empezó el crimen organizado a apoderarse del país, creo que hace poco más de 30 años en los tiempos gloriosos de los Caro Quintero, Arellano Félix, Ernesto “Don Neto” Fonseca, Amado Carrillo Fuentes, El Güero Palma, entre muchos más.

Estos personajes eran, ¿o son? narcotraficantes que retaban al gobierno de México y al de los Estados Unidos…Eran tan poderosos que no se escondían y tenían un control absoluto de las autoridades federales, estatales, municipales y hasta del Ejército. Sin embargo, fueron capturados.

Rafael Caro Quintero acaba de cumplir una sentencia de 30 años y por ahí anda en un lugar del país, que podría ser Caborca, que es en donde tienen sus residencias los Caro Quintero. Pero también en algún lugar del estado de Sinaloa, su tierra natal…

Los Arellano Félix y don Neto, también son de Sinaloa, como la mayoría de los narcotraficantes famosos. Ellos controlaban toda la producción de droga del país y se encargaban de su distribución en la Unión Americana. Después vinieron otros cabecillas, entre ellos “El Chapo” Guzmán, que han hecho historia.

Estos narcotraficantes utilizaban a Sonora como el paso natural de droga a los Estados Unidos, pero al paso del tiempo, decidieron sembrar mariguana y amapola en los municipios de la sierra alta de la entidad y, de esta forma, les sería más fácil cruzar la línea fronteriza con los Estados Unidos.

Así, muchos sonorenses se fueron involucrando en el narcotráfico, rentando sus campos agrícolas y parcelas a esos agricultores. También los narcos se involucraron con empresarios que no andaban muy bien en sus negocios y se hicieron socios, reactivando la economía regional.

Será difícil para María Dolores del Río, erradicar la violencia en Sonora, porque los grandes capos están bien sentados en sus empresas, grandes y pequeñas, mientras que la droga circula por todas partes y continúan los grupos disputándose las plazas y produciendo más muertes…también hay mucho narcomenudeo, ese que llega a los barrios y colonias de los municipios y que no han podido las autoridades acabar con los distribuidores de droga…Qué bueno que se puso un plazo para bajar la ola de violencia, esperemos que le vaya bien y que logre sus objetivos.

Los choferes de camiones urbanos no cumplen horarios; en la noche dejan sus rutas

Los trabajadores del volante del transporte público de camiones en Hermosillo, amenazan con irse al paro el próximo lunes, porque no se les pagan las horas extras. Anoche, a las 20:00 horas, no había servicio de la ruta 15 Villa Bonita al centro y, tengo entendido que deben de trabajar hasta las 22:00 horas, diez de la noche. Esto no sé si serán órdenes de los patrones o decisión de los choferes, porque le hacíamos la parada y nos decían que ya no iban al centro…Esto debe ser vigilado por las autoridades del transporte, porque no deben de abandonar la ruta a la hora que se les antoja.

Tengo entendido que el servicio de camiones urbanos debe prestarse de 6:00 de la mañana a diez de la noche, porque hay muchos trabajadores que sale tarde de sus empresas y necesitan transportarse a sus hogares…Ya viene la apertura de las escuelas y muchos estudiantes salen de sus clases a las 8:00 y 9:00 de la noche y ya no alcanzan camiones, por lo que tienen que caminar muchos kilómetros, que, a como está la violencia en Hermosillo, no es recomendable caminar por las calles por las noches. Ojalá que las autoridades pongan más atención a esta situación.

Los concesionarios y choferes deben de prestar más atención y mejorar el servicio a la ciudadanía, porque de ella viven. Además, solo se pide que cumplan con sus horarios normales de servicio a la comunidad. ¿Qué hay poco pasaje a esas horas de la noche?, es cierto, pero no todo el tiempo van a rellenar los camiones con personas viajando de pie y apachurradas, como si fueran sardinas enlatadas. El transporte tiene muchas fallas, pero ¿qué haría Hermosillo sin este servicio público?

Además, son más de 400 concesiones y por lo general solo prestan servicio la mitad de ellas, no sé si es porque faltan camiones o las tienen guardadas, esto también deben de checar las autoridades, porque esto afecta a los usuarios que no cuentan con un servicio de calidad…Vale más que resuelvan este problema, antes de irse a un paro de labores el próximo lunes…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson