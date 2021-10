Anuncia la Secretaria de Seguridad, María Dolores del Río, depuración policiaca

La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, María Dolores del Río Sánchez, anunció la depuración en los cuerpos policiacos de Sonora, incluyendo las policías de los 72 municipios de la entidad. No podemos tener elementos que no llenen los requisitos para ocupar esos puestos, porque la ciudadanía debe de tener confianza en los cuerpos policiacos, dijo… Qué bien, ojalá se pueda llevar a cabo esta medida porque han sido mucho los intentos y no se ha podido.

A lo mejor ahora que está al mando de la Secretaría de Seguridad una mujer sí se pueda, porque son muchas veces las que hemos escuchado estos anuncios y todo ha quedado en buenas intenciones de los anteriores gobiernos…Las policías han cambiado mucho, ahora los agentes son personas con estudios, algunos universitarios, que trabajan con otra mentalidad.

Creo que la mayoría de los agentes policiacos, tanto estatales como municipales, son personas decentes, que laboran en las dependencias como unos burócratas más, que debería de tener mejores salarios por el riesgo que conlleva su labor de vigilar por la seguridad de todos los sonorenses…No creo que se acabe con la mordida, porque es parte de su trabajo. En estos casos uno ofrece y ellos la aceptan, siempre y cuando no se afecte a terceros.

Además, la “mordida” no es exclusiva de las policías de México, la practican todas las policías del mundo. No he viajado por el mundo, pero sí en los Estados Unidos y me tocó en una ocasión que me pidieran dinero y fue a la llegada a la entrada de México, ya que supuestamente venía a exceso de velocidad…Me hice como que no entendía, porque el agente era gringo, pero luego le habló a su compañero que era un México-americano y ese fue muy claro.

Y, volviendo al tema, María Dolores, dice que todos los policías que no llenen los requisitos para desempeñar ese importante puesto, tendrán que ser dados de baja con todo lo de la ley. O sea, indemnizarlos, para que queden protegidos. El problema de los agentes es que no encuentran trabajo en otra parte, porque son policías de carrera, es todo lo que saben hacer. Tengo amigos policías que, aparte de que no saben hacer otra cosa, muchas personas los tienen amenazados.

Sería bueno que se estudiara caso por caso, porque muchos policías que cumplen con su deber son odiados por la ciudadanía. Muchos nos molestamos porque nos infracciones o somos llevados a la comandancia y eso da pie para que los odiemos, cuando solo están cumpliendo con su deber…Los policías tienen miedo estar fuera de las corporaciones y sin armas, temen por sus vidas…María Dolores debe de hablar con los agentes para conocer la situación de cada uno de ellos.

Se compromete el gobernador Durazo a “sacar del bache” en que se encuentra el Isssteson

El reto es grande, pero vale la pena, porque son muchos años de abandono del Isssteson y ahora el Gobernador Alfonso Durazo Montaño se comprometió a sacar adelante a esta institución que les brinda servicios de salud a los trabajadores de los gobiernos estatal y municipales, así como a los trabajadores de la Universidad de Sonora…El mandatario anunció la llegada de tres tráilers cargados de medicamentos que ya fueron distribuidos en todo los hospitales y clínicas del estado.

El gobernador dijo que se acabaron los problemas de Isssteson y que se aquí en adelante será otro muy distinto, bien surtido de medicamento sus clínicas y farmacias, así como los servicios médicos. Ojalá que también se termine el añejo problema de los trabajadores jubilados y pensionados, para que este asunto no quede nada más en promesa, como ha ocurrido en anteriores gobiernos. Todo se puede, más si Durazo trae todo el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Qué bueno que el Gobernador de Sonora Alfonso Durazo “agarró el toro por los cuernos”

La ciencia está muy adelantada, se viaja a la luna y a marte, se realizan viajes turísticos por el espacio, entre otros adelantos y, mi pregunta es, ¿por qué no se encuentra la cura del cáncer? En información oficial, el año pasado perdieron la vida por cáncer de mama 246 mujeres en Sonora, por lo que urge detectar esta terrible enfermedad a tiempo y así salvar vidas. Las autoridades a diario envían mensajes a través de los medios de comunicación para que las féminas acudan a las clínicas de salud a checarse para saber cómo andan del cáncer de mama y el cervicouterino.

Las revisiones son gratuitas y las practican en el Seguro Social, Issste, Isssteson y todas las clínicas de salud del estado…Las mujeres y los hombres deben darse tiempo para checarse de perdida dos veces al año. Los hombres también deben revisarse la próstata, porque anda mucho cáncer en este órgano masculino…Primero es la salud y todos tenemos que cuidarnos para no vernos afectados por este mal que es mortal.

Las autoridades ponen su parte, ahora nos toca a nosotros, mujeres y hombres, para no terminar nuestros días en un hospital…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

