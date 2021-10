Los comerciantes de Sonora deben de ofertar sus productos, porque EU abrirá la frontera

Los comerciantes de Sonora deben de “ponerse bien las pilas” y jalar parejo con las familias en estos dos meses y medio que le quedan al año…Ya se estaban preparando para la re-etiquetación de sus productos cuando se dio la noticia de que el Gobierno de Estado Unidos abriría la frontera el próximo mes de noviembre para que todos los ciudadanos mexicanos puedan cruzar la línea que divide a los dos países, con el solo hecho de presentar la Visa y un comprobante de que ya fueron vacunados contra el coronavirus…Una buena noticia para los sonorense en fin de año.

El año pasado los comerciantes, grandes y pequeños, re-etiquetaron sus productos incrementándolos cuando menos un 50 por ciento para las ventas de “El buen fin” y así los dejaron para las compras de Navidad y Fin de año.

Para este año ya se “afilaban las uñas” cuando les cayó como agua fría en el cuerpo la noticia de que abrirían la frontera, por lo que los sonorenses tendrán otra opción para realizar las compras navideñas en el comercio Nogales, Tucson y Phoenix, Arizona. El gobierno estadounidense abrirá la frontera este mes de noviembre.

Los grandes centros comerciales que operan en Sonora, que en su gran mayoría son franquicias, todavía están a tiempo de bajar los precios de sus productos y aprovechar el buen fin compitiendo con buen precio y calidad a los comerciantes del otro lado de la frontera…

El año pasado se aprovecharon de que empezaba la pandemia del coronavirus, que la gente estaba asustada y que no había otra opción, por lo que tenían que comprar los productos y regalos en las tiendas locales. En Hermosillo los comercios quedaron vacíos, al grado de no tener nada que vender.

Ojalá los sonorenses compraran el fin de años (noviembre y diciembre) en el comercio local y no se fueran a dejar su dinero al comercio de Arizona. Para que esto ocurra, es necesario que los comerciantes no abusen, aprovechando que la gente trae dinero, porque reciben sus aguinaldos, sus cajas de ahorros y otras prestaciones…

La gente de Sonora no regatea, menos cuando trae dinero en la bolsa, pero tampoco es para que los comerciantes voraces abusen. Los sonorenses no somos tontos y lo que nos gusta lo compramos, cueste lo que cueste. No hay que abusar.

Por otra parte, la mayoría de los sonorenses no tienen Visa para cruzar a los Estados Unidos, porque resulta muy caro tramitar el pasaporte mexicano y más caro todavía el estadounidense. Además, con la Visa “gringa” corres el riesgo de que no te la autoricen y pierdas los 3 mil 200 pesos que cuesta el documento.

Las personas con salario mínimo no pueden sacar Visa, porque se corre el riesgo de que se queden a trabajar del “otro lado” …Le pregunté a una persona que si para qué quería pasaporte si estaba cerrada la frontera, y me contestó: Por estatus, ¿cómo la ven?

