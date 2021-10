Faltó ampliar difusión a que no se laboraría este martes en la recolección de basura

Las autoridades municipales no anunciaron con tiempo a los hermosillenses de que no pasarían los carros recolectores de basura ayer martes y, debido a este error de comunicación, todos los domicilios sacaron sus desechos a la calle lo que ha causado problemas de insalubridad y reguero de desperdicios. La ciudadanía no sabe qué días son inhábiles en los gobiernos, por lo que el gobierno tiene la obligación de informar con tiempo, para eso tienen un área de comunicación que debe de estar al pendiente de todos estos “detalles”. Ojalá no vuelva a suceder.

Se debe de estar muy al pendiente de los días inhábiles que le restan al mes de octubre, a los de noviembre y diciembre, para cerrar el año. De hecho, es una de las obligaciones más importante de la oficina de Comunicación de la comuna, informar a la población en general. Realicé un recorrido por los barrios y colonias del sur de la ciudad y en todos los hogares los vecinos sacaron la basura a las banquetas. La información salió publicada en los medios de comunicación impresos (diarios) el martes, demasiado tarde para volver a guardar la basura al interior de los hogares.

El Ayuntamiento de Hermosillo debe de informar cuando muy tarde 24 horas antes de tomar la decisión de NO prestar un servicio público tan importante como lo es la recolección de basura en la capital del estado, un municipio de cerca de un millón de habitantes. Ojalá no se vuela a repetir otra falta de comunicación entre la Comuna y sus habitantes, porque esto afecta a la salud de la ciudadanía, dando una mala imagen a la ciudad capital. También afecta el buen gobierno del presidente municipal Antonio Astiazarán, que no ha descansado desde que tomó protesta.

Está próximo el martes 02 de noviembre, Día de Muertos” mucha gente no sabe si se trabaja o no en los gobiernos, así como el 20 de noviembre, que será sábado, pero que podría cambiar el descanso para el lunes 22 y “construir un puente largo” pero las autoridades deben de informar con tiempo para que la ciudadanía tome las medidas necesarias para realizar pagos de documentos, o liquidar los servicios que prestan los gobiernos en días hábiles… Es muy importantes la comunicación entre los tres niveles de gobierno y la ciudadanía.

Grupo México cambiará su domicilio fiscal a Sonora: Alfonso Durazo

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que a partir del año que entra, 01 de enero de 2022, la empresa minera Grupo México, cambiará su domicilio a Sonora, situación que beneficiará principalmente a los municipios de Cananea y Nacozari de García y, a otros del sur de la entidad. Dijo que busca que otras grandes empresas que operan en Sonora tomen la misma decisión por voluntad propia, porque tampoco se les puede obligar…Qué bien… Son muchas las empresas que operan en Sonora que tienen sus domicilios fiscales en otras entidades.

Desaparecerán por completo las delegaciones federales en los estados: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes (ayer), que desea que ya no exista la figura de los delegados federales en los estados. Al ser cuestionado sobre la reunión que sostuvo ayer con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, el mandatario sostuvo que realizará reuniones con todos los gobernadores electos para revisar la situación financiera de cada entidad y poder coordinarse directamente la Federación con cada entidad.

“Lo cierto es que no queremos ya que haya delegaciones de las dependencias federales, porque abundaban, se han ido quitando y todavía no terminamos de llevar a cabo esta reforma administrativa, porque hay delegaciones que no tienen razón de ser. Antes las usaban para dar premios de consolación política”, dijo.

Estados reciben gobiernos con déficit

López Obrador explicó que muchos gobernadores entrantes reciben un gobierno con déficit, falta de recurso y deudas a corto y mediano plazo. “Estamos haciendo en compromiso con ellos de ayudarlos para que se dé prioridad al pago de las nóminas, que no se retrasen los pagos a los trabajadores al servicio del Estado, esto incluye trabajadores de la salud, educación y servidores públicos del gobierno”, explicó.

Los gobernadores, añadió, podrán participar en la coordinación de los programas de Bienestar en todas las acciones del gobierno federal en los estados. “Que el programa de mantenimiento de caminos del Gobierno federal que puedan ellos saber cuánto es el presupuesto, cómo se ejerce. En este caso el propósito es que no se dependa de la delegación, de la Secretaría de Comunicaciones, sino que ellos tengan más participación”, dijo.

Los gobiernos estatales, precisó, cuentan con secretarías de Obras Públicas, Educación, Salud y el objetivo es “que no haya duplicidad” y “que no haya dos estructuras” …Otras de las buenas noticias para el estado es, que por fin se terminará la remodelación de la carretera de “cuatro carriles”, unos 42 kilómetros antes de llegar a Nogales y algunos tramos más del sur del estado…

El próximo mes de noviembre se abrirá la frontera entre Sonora y Arizona

Antes de cerrar este espacio les informo que, a partir del próximo mes de noviembre, se abrirá la frontera entre México y Estados Unidos, entre Sonora y Arizona, nada más que los mexicanos deben de presentar, a parte de la Visa, su comprobante de que fueron vacunados contra el Covid-19…Que les vaya bien, me acaban de dar cita en el Consulado estadounidense para el próximo 27 de julio del 2022…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson