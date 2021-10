En Pocas palabras

Finalmente dan “manita” al antiguo edificio de Correos de México

Si usted no se ha dado cuenta, es cuestión de que se fije un poquito y mire a sus lados cuando transite por el boulevard Rosales y Serdán, frente al hotel San Alberto, y podrá notar el cambio en el viejo edificio federal del antiguo correo, que por primera vez en muchos años fue pintado y ahora luce de colores.

Apenas lo miré el viernes y me llamó la atención, aunque sigue siendo un “elefante blanco”, que el gobierno debería utilizarlo para oficinas y ahorrarse mucho dinero en rentas que paga en otros sectores de la ciudad de Hermosillo. Es un edificio bonito e histórico.

Ahora luce muy diferente, a colores, solo falta que se le de vida en sus interiores, que podría seguir siendo el edifico principal de Correo federal, como años atrás, o simple y sencillamente que se venda al mejor postor. Me imagino que forma parte del centro histórico de Hermosillo y, como su propietario es el Gobierno federal, no se puede vender, por lo que hay que hacerlo útil y darle vida…

Por el solo hecho de pintar sus exteriores es un buen inicio para una restructuración. A lo mejor también fue remodelado en sus interiores, solo lo mire por fuera desde mi automóvil.

A lo mejor el representante del Gobierno federal en Sonora, Jorge Taddei Bringas, sabe algo al respecto y le podría brindar más información a los reporteros. Este día me daré una vuelta por el edifico antes mencionado y trataré de investigar más al respecto…

Con Taddei no iré porque es un hombre muy ocupado que no recibe a un simple reportero. Ya he hecho el intento y no he tenido suerte…Además, prefiero recabar información con los trabajadores que ocupan algunas oficinas ubicadas al exterior del edificio…Las oficinas de correo se ubican a una cuadra de ese lugar.

Urge atender problemas de malezas en camellones y baldíos

A parte de los baches que cubren totalmente las calles, avenidas y bulevares de Hermosillo, otro problema muy serio es la maleza crecida en los camellones y terrenos baldíos, que dan mal aspecto a la ciudad y traen enfermedades distintas transmitidas por los mosquitos, moscas y otros animales. Ojalá le alcancen los tres años de gobierno al presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez para limpiar el municipio, ya que este problema es solo del área urbana, ahora falta el área rural que es más serio, nada más que se encuentra en las afueras de la ciudad, en el monte.

En los dos últimos trienios Hermosillo ha tenido cuatro presidentes municipales, que han tenido otros intereses personales, creo que esta ha sido la principal causa del descuido y abandono de la ciudad y todo el municipio.

Los dos últimos alcaldes electos, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez y Celida López Cárdenas, renunciaron a mitad de su mandato dejando a un suplente, que nada más cumplieron en tiempo, pero sin compromiso alguno con la ciudadanía. Deberían de cambiar la ley para que los puestos de elección popular sean ocupados por los candidatos electos hasta el final de sus mandatos.

Hubo otro presidente municipal, Ernesto Gándara Camou, que pidió licencia para ser candidato, al igual que Maloro y Celida, y al no ganar la elección interna dentro del partido Revolucionario Institucional (PRI), regresó al cargo público, pero también se distrajo y perdió continuidad su gobierno…

Al pensar en otro puesto de elección popular o de gobierno, mentalmente ya no tienen sus cinco sentidos en la administración municipal y el único que sale perdiendo es el pueblo que los eligió…Esperemos que Toño Astiazarán aguante los tres años completos y no se distraiga.

Los malos gobiernos municipales se reflejan al mes de tomar posesión el nuevo alcalde o alcaldesa, porque empiezan a pedir dinero prestado para pagar gastos de fin de año, créditos corto plazo, sueldos y aguinaldos de los trabajadores y empleados…No dejan un “colchoncito” para irla pasando los tres últimos meses del año, que es un tiempo perdido para las nuevas autoridades. No sé por qué hay tantas personas interesadas en ocupar el puesto de alcalde, si desde que llegan al poder son puros problemas los que enfrentan. Algún secreto debe de haber.

Tendrá Sonora respaldo de la SCT para infraestructura carretera: Alfonso Durazo

El Gobierno de Sonora cuenta con todo el respaldo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para el desarrollo del plan carretero en la entidad y mejorar la comunicación y conectividad de las y los ciudadanos, comentó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

En reunión con Jorge Nuño Aguilar, subsecretario de Infraestructura de la SCT y Heriberto Aguilar Castillo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), el gobernador del estado dijo que tras este encuentro se percibe un ambiente optimista respecto al apoyo que tendrá Sonora de la federación, para contar con mejores vías de comunicación.

“Hemos llegado a conclusiones extraordinarias que nos permiten ser muy optimistas respecto al apoyo de SCT, para que el gobierno de Sonora cuente con las concesiones que nos permitan cumplir con ese ambicioso programa carretero que nos hemos propuesto”, comentó…Qué bien. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson