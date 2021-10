Terminó la “luna de miel” de López Obrador; el pueblo ya le está exigiendo resultados

El presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere participar en actos públicos para que no se le falte el respeto a la investidura presidencial. La realidad es que ya está pasando la “luna de miel” y la gente del pueblo ya le está exigiendo resultados de las promesas que hizo en campaña y, creo, que de aquí en adelante inicia la cuesta baja. Ya pasaron tres años desde que tomó el poder y no se ha visto nada claro…El presidente está haciendo cosas que no le pidió el pueblo, como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, estando otro en construcción y el Tren Maya.

Esas obras que está haciendo la actual administración federal, no la pidió el pueblo, son proyectos que el presidente y sus asesores ya las traían en mente y que requieren miles de millones de pesos. Aquí en Sonora no ha hecho nada, solo está equipando el nuevo hospital General de Especialidades que fue construido en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a iniciativa de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano…López Obrador ha venido muchas veces a Sonora a dar la vuelta y sin dejar huella…Se espera que en los próximos tres años se diga algo bueno de él.

A lo mejor lo fuerte de su gobierno es combatir la corrupción, porque es de lo único que habla, aunque ya se han señalados varios casos de” transas” de sus funcionarios de primer nivel y familiares y que no ha podido dar una respuesta creíble al pueblo de México…Es difícil querer cruzar el pantano y no ensuciarse. En sus viajes de fin de semana a las diferentes entidades del país ya lo empezaron a cuestionar y hasta manifestaciones y plantones en su contra se han organizado…El pueblo siente que no se ha avanzado y que todo sigue igual…o peor.

Al parecer la Cuarta Transformación no le ha funciono al presidente y más le vale que cambie de rumbo en los próximo tres años, o dos años, porque el último año de su gobierno es político, en donde los candidatos de oposición se lo podrían acabar. En Sonora vale más que el gobernador Alfonso Durazo Montaño se mantenga al margen y que no se involucre mucho con la 4T, por el bien de los sonorenses…La política de López Obrador es la misma de todos los presidentes, hacer obras que no les pide la gente, y construir las que le dejen más dinero en sus bolsillos. La verdad.

El regidor David Figueroa reglará su salario a instituciones; Rogelio Arrieta lo hizo en 1982

El Regidor del partido Movimiento Ciudadano (MC), David Figueroa Ortega, regaló las compensaciones de dinero que recibió por parte de la administración municipal, en su primera quincena, que asciende a 13 mil 018 pesos con 038 centavos, al comedor del poblado Miguel Alemán de la Costa de Hermosillo, en donde se alimenta a niños pobres. David solo se quedó con su sueldo de 3 mil 714 pesos con 070 centavos. Esto mismo seguirá haciendo cada quincena a diferentes instituciones de asistencia a familias necesitadas.

Es la segunda ocasión que sé que un regidor regala su salario, el primero fue Rogelio Arrieta García, si, el mismo de las tiendas deportivas, cuando representó en el Cabildo hermosillense, al partido Demócrata Mexicana (PDM), en el trienio (1982-1985) en donde fue alcalde Casimiro Navarro Valenzuela, del partido Acción Nacional (PAN). Parece que fue ayer, pero ya pasaron algunos septiembres… 29 años para ser más exactos.

Fue la segunda administración panista en la historia de Hermosillo, cuando Casimiro tenía 33 años de edad y Rogelio Arrieta era un poquito mayor, pero de la misma camada y, José Juan Ochoa, el popular “Chejuan” era el regidor de la izquierda…Para que no crean los de Morena que son los creadores de la izquierda del país… Al Chejuan lo conocí en el partido Comunista de México (PCM), él como militante de ese partido y yo como reportero del periódico Información de Hermosillo… José Juan Ochoa fue el padre del periodista José Alfredo Ochoa, buen amigo, al igual que su padre, quien se nos adelantó en el camino… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

