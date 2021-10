El Gobernador Durazo tiene todo el apoyo de López Obrador; le tiene que ir bien a Sonora

Qué bonito sería que los tres poderes del gobierno fueran independientes, para que hubiera más libertad de actuar; esto no se podrá dar hasta que haya un Congreso de la Unión más plural, en donde ningún partido tenga mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores. Hasta ahora en México, el jefe del Poder Ejecutivo tiene el apoyo de las dos cámaras, porque están integradas por mayoría de legisladores del mismo partido y, los demás, son minorías. El poder Judicial, al igual que el Legislativo, actúan como empleados del Ejecutivo, porque es el del dinero.

Aunque los tres poderes del Estado deberían de estar al mismo nivel, en la práctica el poder Ejecutivo actúa como jefe de los otros dos, porque es el que paga, y el que paga manda, tan sencillo así…Ojalá se unieran los tres poderes para sacar adelante al estado. El Gobernador Alfonso Durazo Montaño, debe de aprovechar que su partido Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados para gobernar sin presiones y con todo el respaldo. Además, hay que recordar que el mandatario sonorense cuenta con todo el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo a lo anterior, se espera que a Sonora le vaya muy bien en los próximos seis años, aunque al presidente López Obrador solo le quedan tres años en el cargo. Sin embargo, los morenistas están seguros de que el próximo presidente de México será del mismo partido, porque ya se está trabajando en eso sin tener una oposición que les haga sombra. Y, tienen razón, los partidos PAN, PRI y PRD, que son los más antiguos, de plano se apagaron y como que les da vergüenza salir a la calle…Ahora es cuando más le deben de meter ganas a las luchas sociales.

Sonora generó en el mes de septiembre 13 mil 194 empleos; mitad Claudia, mitad Alfonso

“Una buena noticia: Sonora creó 13 mil 194 empleos en el mes de septiembre. Tiene el cuarto lugar en creación de empleos a nivel nacional, lo cual nos indica que en términos de recuperación de empleos estamos prácticamente en los números anteriores a la pandemia. Es una muy, muy buena noticia. Significa que ya la economía del estado entra en los rieles de la normalidad y a partir de aquí va a ser cada día más fácil de reimpulsar el crecimiento económico”, expresó a través de un comunicado de prensa el Gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal, en compañía de los secretarios Omar del Valle Colosio, de Hacienda, y Aarón Grageda Bustamante, de Educación, anunció que este miércoles tendrá una reunión con directivos de Grupo México, en la que abordará temas en el marco del Plan de Justicia para Cananea, entre ellos, el problema de abasto de agua que por años ha sufrido la población del municipio.

“He encontrado en las autoridades, en los directivos de Grupo México, una apertura y una sensibilidad extraordinaria a los planteamientos que les hemos venido haciendo; no voy a ocultar aquí que yo históricamente he tenido una posición crítica respecto a Grupo México, por eso reconozco con particular énfasis esta disposición que ahora registro de su parte», comentó.

Para el 15 de diciembre quedarán rehabilitadas las escuelas: Aarón Grajeda

E l secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, anunció el programa “Reactiva tu escuela” con el cual se busca habilitar el 100 por ciento de los planteles de educación básica para el 15 de diciembre de este año, con el apoyo del sector empresarial y por medio de adopción de planteles, donaciones en especie o fondos para consolidar las obras de reparación pertinentes, involucrando a padres de familia y vecinos.

El titular de la SEC informó que actualmente los planteles de nivel básico son los que presentan mayores daños por el abandono derivado de la pandemia y el vandalismo, y de un universo de tres mil 72 escuelas de nivel básico, la prioridad es reactivar 941, mismas que se encuentran sin operar por presentar daños en servicios básicos.

Parte fundamental de este programa, dijo, será la colaboración de los empresarios, por lo que contarán con las facilidades de un proceso ágil para la deducibilidad fiscal y transparencia total de la aplicación de sus contribuciones, a través de una página web donde se publicarán los avances por inmueble reactivado y los recursos utilizados…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

