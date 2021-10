Qué bueno que Tránsito municipal empezó a bajar vehículos de las banquetas

Qué bien que el Departamento de Tránsito de Hermosillo empezó a bajar vehículos de las banquetas para que estas quedaran libres y que la gente de a pie pueda hacer uso de ellas. Esta situación se da en todo el municipio, principalmente en el Centro Cívico, en donde se encuentran los palacios, estatal y municipal; el Congreso del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Catedral y muchas oficinas de los tres niveles de gobierno.

Me tocó mirar a los agentes de Tránsito haciendo su chamba infraccionando a todas las unidades que estaban invadiendo los espacios de los peatones. Después de la infracción viene el servicio de grúa, que también cuesta.

Esta situación se presenta por la falta de estacionamientos en la vía pública, pero no es este el problema, lo que pasa que a muchas personas no les gusta caminar y violan la ley nada más por flojos. Los que van a catedral y a las oficinas gubernamentales, se podrían estacionar en las aceras de las calles, pero a dos o tres cuadras.

Además, podrían pagar estacionamiento, en donde sus vehículos quedan bien resguardados con vigilancia permanente. El asunto es que no se invadan los espacios de los peatones, porque ponen en riesgo la vida de estos al caminar por media calle. También ponen en peligro a los automovilistas que podrían atropellarlos.

En Hermosillo es peligroso andar en auto, motocicleta, bicicleta y a pie, porque nadie respeta los señalamientos de tránsito. Nada más fíjese usted, casi a diario se registran choques de vehículos en donde estos se voltean, dan vueltas y vueltas y algunos caen parados, otro con las llantas al cielo…

Estos aparatosos choques son indicativos de que los automovilistas ni siquiera hicieron el intento de frenar, porque iban a altas velocidades, o porque de plano no tuvieron tiempo de hacerlo. Nadie respeta los señalamientos en donde las autoridades no dicen a qué velocidad debemos de conducir en las calles, avenidas, bulevares y en las carreteras vecinales.

Los bulevares son tomados como pistas de carreras, en donde los automovilistas les aplastan el acelerador a los vehículos como si los fueran persiguiendo la policía, o algún enemigo que los quisiera matar. Pero no, es la velocidad en la que se maneja en Hermosillo. En las calles y avenidas, se conduce mínimo 60 kilómetros por hora, ni siquiera los baches y los topes los frenan un poco, manejan como desesperados como si fuera por una herencia, temiendo llegar tarde y se la dieran a otro de sus parientes. No sé qué nos pasa, podría ser la misma situación económica por la que está atravesando el municipio y el estado. Es que no hay dinero y mucho desempleo.

Los automovilistas no respetan los espacios azules para discapacitados

Por otra parte, los automovilistas tampoco respetan los espacios para discapacitados, lugares que se encuentra pintados de color azul con una silla de ruedas de discapacitados. Eso si no tienen perdón de Dios, porque de por si no hay muchos espacios para ellos, los pocos que existen en el municipio son ocupados por gente sin escrúpulos.

Esto lo podemos mirar en cualquier parte de la ciudad, porque los automovilistas lo ven como normal. Hace falta aplicar medidas más drásticas, con incremento en multas que de verdad afecte a los bolsillos de los automovilistas. La gente debe de entender que las banquetas y los lugares para discapacitados deben de respetarse.

Está violencia imparable en Sonora, hay gente muy sanguinaria

Un amigo mío me decía que en todos los estados del país había gente buena y gente mala, pero que, en su estado, Sinaloa, la gente era muy maldita, que no solamente mataba a sangre fría, sino que también sacrifica a sus víctimas.

Creo que en Sonora ya llegamos a ese nivel de violencia y, como ejemplo un botón con este comunicado emitido que dice “La secretaría de Seguridad Pública y las corporaciones de los tres órdenes de Gobierno atendieron una agresión armada que dejó cinco personas sin vida y dos más con lesiones de proyectiles de arma de fuego.

La Fiscalía de Justicia de Sonora tuvo conocimiento a las 03:07 horas de este lunes, a través de elementos de la Guardia Nacional, del hallazgo de cinco cuerpos sin vida, dos lesionadas por arma de fuego y un vehículo al costado de la Carretera Internacional, tramo Benjamín Hill-Santa Ana. Los cuerpos presentaron impactos de proyectiles de arma de fuego, también se localizó consumido por el fuego un vehículo pick up que transportaba pedacería de fierro.

Uno de los cuerpos tenía un pedazo de cartón con una leyenda que decía: “Esto es lo que les va a pasar a todos los ratas que anden robando fierros y desmantelando ranchos” … Las dos personas lesionadas fueron trasladadas por servicios de emergencia a recibir atención médica. Elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros respondientes del caso.

Personal de Servicios Periciales de la FGJE Sonora, realizó el procesamiento de la escena para obtener indicios y datos de prueba que lleve al esclarecimiento del caso. Se investigan los hechos, así como la identidad de los fallecidos y lesionados”…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios

