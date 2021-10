Todavía no agarra su ritmo la administración estatal que encabeza el Gobernador Durazo

Todavía no se normalizan las actividades en el gobierno estatal, debido a que continúan dándose los cambios al interior de las dependencias, por lo que habrá que esperar al menos dos meses más, para empezar el año con los nuevos directivos que puedan decidir en el nuevo gobierno que encabeza el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Además, no hay dinero, por lo que habrá que esperar el presupuesto del 2022, mientras, se la irán pasando con los recursos que entran a diario a las arcas estatales, que no crea usted que son centavos, son algunos miles de millones de pesos.

Las principales cabezas de la administración ya quedaron, todavía no están todos los directores ni los jefes áreas, que son los que le darán rumbo al nuevo gobierno. Las nuevas administraciones estatales tienen tres meses para sentar sus bases y en estos momentos se encuentran en esa etapa, por lo que la ciudadanía no debe de desesperarse, poco a poco esto irá tomando forma. Lo bueno que el gobernador Durazo Montaño tiene muy claro de cómo será su administración en los próximos seis años, al menos ya tiene un plan de gobierno, que, me supongo, será igual al de AMLO.

Primero los pobres y cero corrupciones, principales políticas de Andrés Manuel López Obrador, serán las principales banderas populistas que encabezará el gobernador Durazo Montaño; no sé si tenga pensado vivir en Palacio de Gobierno, como lo hizo el presidente, que fincó su residencia en Palacio Nacional, como lo hacen los reyes, vivir en su palacio para reinar. Los mexicanos NO queremos reyes, queremos buenos presidentes, gobernadores y buenos alcaldes, que encabecen los esfuerzos del pueblo para resolver los problemas de las comunidades urbanas y rurales.

No sé el por qué todos los presidente, gobernadores y alcaldes son acusados de corruptos

No sé el por qué todos los presidentes de la república mexicana, gobernadores y presidentes municipales salen “muy raspados”, al terminar sus gestiones, que son acusados de rateros y corruptos, cuando bien les va. ¿Qué no habrá personas honestas que puedan ocupar un cargo de esa importancia, o son grillas nada más? En Sonora ha habido buenos gobernadores, todos, hasta Guillermo Padrés, que estuvo en la cárcel por asuntos fiscales, de impuestos. En campaña para llegar a la gubernatura, Claudia Pavlovich y su partido, el PRI, acuso a Guillermo Padrés de todo.

Ya como gobernadora Claudia siguió acusándolo, pero nada serio, “sin tener los pelos de la burra en las manos”, por lo que nunca fue llevado a tribunales; Padrés salió de prisión y hoy se pasea por las calles de los 72 municipios de la entidad sin culpa alguna. Su amigo, Ernesto Munro Palacio, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora, le abrió las puertas del blanquiazul nuevamente, y empezó a reunirse con militantes de la entidad. Dicen que nunca se le fueron negado sus derechos políticos, pero sí, desde que pisó la prisión…Cumplió y ya volvió.

El Presiente Municipal de Hermosillo, Toño Astiazarán, supervisa ltrabajos de bacheo

El alcalde de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez, sabe bien que uno de los principales problemas del municipio son los baches, por ese motivo, personalmente él supervisa los trabajos de bacheo que se están realizan en la ciudad. Sabe que es una tarea difícil cumplirle a los hermosillenses, pero está seguro de que con la ayuda de la sociedad en general se podrá salir adelante…Es que no son dos o tres calles, son todas las avenidas, calles y bulevares las que se encuentran en mal estado, unas más, otras menos, pero todas sufren el mismo mal.

El “Toño” está muy pendiente de los servicios públicos del municipio, porque le gustaría ser un buen presidente municipal de Hermosillo al terminar su gestión de tres años. Es un joven político con mucha experiencia administrativa en dependencias federales y estatales. Además, fue presidente municipal de Guaymas y dos veces diputado federal, por lo que sabe bien cómo conseguir apoyos federales para mejor el municipio. Asimismo, es un hombre muy trabajador, con un dinamismo natural, lo digo porque lo conozco desde hace muchos años.

¿Qué hace un diputado local? En ocasiones ni ellos mismo saben cuáles son sus obligaciones

La mayoría de las personas no saben qué hace un diputado (a), por lo que ellas y ellos deben de hacerse notar en los barrios y colonias de los 72 municipios Sonora, ahora que ya se pueden reelegir, de perdida una vez. A muchos, por no decir que, a todos, se la pasan nada más cobrando su quincena, sin conocer siquiera su Distrito. Otros, los conocidos como plurinominales, o de partido, que no ganaron la elección y que cobran igual que los que sí ganaron, como no tiene compromiso con nadie, nada más se acuestan en la hamaca a tirar “hueva” tres largos años.

Son becas muy buenas, que, si eres ahorrador, te queda un buen dinero al final del trienio, que servirá para poner un buen negocio, o irte a viajar, más cuando no tienen un compromiso de familia. He conocido diputados disciplinados que han sabido invertir su dinero y le ha ido de maravilla. Otros que el primero error que cometieron fue casarse: De los más grandes, la mayoría aprovecharon los buenos salarios que recibieron para el bienestar familiar (parece anuncio de Morena) …Existen otros, aunque usted no lo crea, andan deambulando por las calles, sin empleo.

Los diputados con Distrito Electoral deben de visitar los municipios que se encuentran dentro de su territorio, para estar al pendiente de las necesidades de esos pueblos y sus habitantes. Aunque la gestión social no es parte de sus obligaciones, durante sus campañas como candidatos hicieron muchas promesas…De hecho la función de un diputado o diputada, es la de legislar (hacer leyes) que beneficien a la mayoría de la población…Ellos mismos, en sus campañas como candidatos a diputados, prometen esto y lo otro, nunca dijeron haremos leyes para mejorar la situación de todos ustedes. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

