Entrega SRE el pasaporte mexicano en menos de media hora; muy eficiente el personal

Me sorprendió el buen servicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de escuchar muchas críticas negativas en contra de las oficinas en Hermosillo. En menos de 15 días me dieron cita y este jueves 30 de septiembre, en media hora me entregaron el pasaporte. La entrega de documentos estaba saliendo uno tras de otro, lo que habla muy bien de los trabajadores de esta dependencia federal. Ya tengo nuevo pasaporte, ahora, hay que tramitar una cita en el Consulado Americano, que dicen que no está otorgando hasta mediados del año que entra, debido a los casos de pandemia de Coronavirus y de los problemas migratorios de los Estados Unidos.

Por lo pronto, este viernes voy a solicitar una cita en el Consulado Americano en Hermosillo, aunque no tengo prisa por viajar a los Estados Unidos, mi profesión de periodista me exige contar con ese documento, porque no sabe uno cuándo se ofrecerá… Tenía 10 años con el pasaporte mexicano y con la Visa estadounidense, por lo que no sé cómo se manejen las cosas en la actualidad…Llevo 57 años con Visa americana y no creo tener problemas, ni modo que vaya a trabajar de “mojado al otro lado” a estas alturas del juego. He llegado hasta la línea fronteriza en los diarios La Voz del Norte y el Diario de la Frontera, de Nogales, Sonora.

Y volviendo al tema del pasaporte mexicano, no crea muchas cosas que se dicen del mal servicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mejor vaya y pida información al respecto, a lo mejor tiene suerte, como yo, y realiza sus gestiones en corto plazo. Ahora, si tiene mucha prisa por salir del país, no sé qué se pueda hacer…Lo único que quiero dejar constancia es que a mí me trataron muy bien y en menos de 15 días obtuve el documento oficial que sirve para muchas cosas, como identificación personal y viajar a cualquier lugar del mundo…La mayoría de las personas aquí en Sonora tramita su pasaporte para obtener la Visa estadounidense…Es un documento oficial.

Invita Gobernador Alfonso Durazo a registrar a menores de 12 a 17 años para su vacunación

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, llamó a la ciudadanía a registrar a los menores de 12 a 17 años con comorbilidades para la vacunación contra Covid-19, que iniciará este viernes 1 de octubre. Invito a las familias a registrar a sus hijas e hijos que viven con alguna comorbilidad que pueda incrementar el riesgo de enfermedad grave y muerte. Además de proteger la vida de los ciudadanos, fomenta la reactivación económica”, escribió en sus redes sociales.

El mandatario estatal señaló que en Sonora se abrirá la opción para que menores de 17 años que requieren de algún tratamiento especial, discapacidad o enfermedad crónico-degenerativa, sean vacunados, y las madres y padres de familia deberán estar al pendiente de la convocatoria que se anunciará a nivel estatal. “Aquí el mensaje es para los padres de familia, es que lleven sus hijos a vacunar atendiendo las diversas convocatorias que se van a ir realizando a nivel estatal”, expresó.

El gobernador Durazo Montaño destacó que se ha avanzado en la apertura de escuelas y el regreso a clases seguro, y que son cada vez más las escuelas que dan clases presenciales, en la medida en que se han ido rescatando del abandono en el que se encontraban después de casi dos años…El gobernador debe de estar informado bien, porque ya se están registrando casos de cobid-19 en algunas escuelas de Sonora, incluyendo Hermosillo, la capital.

Regresa el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías a la política activa: Munro

El ex-Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, se ha reincorporado a las labores proselitistas del Partido Acción Nacional (PAN), confirmó Ernesto Munro Palacio. El exmandatario encontró el momento idóneo para volver a la política activa, al señalar que en el pasado sexenio se atentó contra sus garantías individuales, aseguró el dirigente panista.

Externó que Padrés Elías participó en dos reuniones con panistas, una en Huatabampo y otra en Hermosillo, en las cuales aprovechó para brindar su versión sobre las acusaciones de corrupción en su sexenio. Dijo que todo se debió a una campaña de desprestigio de parte del gobierno de Claudia Pavlovich Arellano.

Por otra parte, Munro Palacio informó que el Partido Acción Nacional renovará a su dirigente durante las primeras dos semanas de diciembre y hasta el momento han manifestado su intención de participar, Gildardo Real, Humberto Souza, Javier Dagnino, René Sotelo, por supuesto, “el tapado”.

“Dos tipas de cuidado” se unieron para combatir la delincuencia en Sonora

Para cerrarle el paso a la delincuencia en la entidad, la fiscal general en Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova, y la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río Sánchez, sostuvieron una reunión de planeación estratégica. Junto con mandos operativos de ambas instituciones, reunidas y reunidos en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), determinaron una coordinación efectiva por la seguridad.

Establecieron compartir bases de datos y una coordinación efectiva entre elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la fiscalía general de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Las dos titulares coinciden en atender el tema de seguridad desde una perspectiva integral, en prevención y procuración de justicia de delitos como homicidio, pero también, en el mismo nivel de importancia, aquellas conductas delictivas que impactan la vida diaria de las familias sonorenses como violencia familiar, incumplimiento de obligaciones familiares y robo.

Cabe recordar que en Sonora el delito de violencia familiar e incumplimiento de obligaciones familiares tiene una incidencia del 27 por ciento, mientras que el robo del 22.2 por ciento, que representan casi la mitad (49.2%) de los delitos cometidos en la entidad…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson