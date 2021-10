Empatan Chivas y Tigres 1-1

Alicia Cervantes recibió un regalazo y no desaprovechó.

Con su gol 14 del torneo Grita México A21, Licha decretó el empate de las Chivas 1-1 ante Tigres en el Estadio Akron en la Jornada 13.

Cuando parecía que el Rebaño caería derrotado en su campo, un remate fue despejado en la línea por la ex rojiblanca Miriam García que dejó el balón a merced de la goleadora de las Chivas y del torneo.

Tapatías y regias dieron un partido de emociones. La visita abrió el marcador al 32′ por la vía del penal, cortesía de Nancy Guadalupe Antonio.

Chivas no bajó los brazos, se aplicó en defensa y estuvo cerca de empatar con un disparo de larga distancia de Licha que se estrelló en el travesaño.

Las Chivas llegaron a 29 puntos en el torneo, mismo que lidera Tigres con 37.

A la escuadra rojiblanca, dirigida por Édgar Mejía, le resta medirse a Puebla, Querétaro, Monterrey y Toluca.