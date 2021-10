Empata Chivas contra el sotanero Xolos

El equipo de Guadalajara preparará ahora el partido del sábado en el Estadio Akron, ante el Cruz Azul

Las Chivas no aprendieron la lección y de nueva cuenta no reflejaron en el marcador que enfrentaron al último lugar de la tabla general.

El Rebaño empató 0-0 ante los Xolos en Tijuana, el equipo sotanero, con nueve puntos, en tanto, el Guadalajara llegó a 18 puntos y es octavo general, pero dejó escapar la posibilidad de ubicarse en el quinto puesto con 20 puntos si lograba el triunfo, incluso pudo ser cuarto lugar si lograba una mejor diferencia que la de Monterrey que es de +4.

Jornadas atrás, Chivas cayó con el Querétaro, cuando eran los coleros de la Liga MX. Una situación similar fue en el Estadio Caliente donde no hicieron valer la condición de favorito.

En el partido, Carlos Cisneros tocó primero en la portería rival en un cobro de tiro libre que atajó Jonathan Orozco.

Tijuana llegó con peligro al área, pero Cristian Ortiz no pudo rematar con comodidad ante el cruzamiento de Fernando Beltrán y el achique de Raúl Gudiño, quien terminó por salvar a su equipo.

El Guadalajara estuvo cerca de abrir el marcador, de no ser porque Uriel Antuna continúa sin ser determinante en la definición. En una gran jugada de Beltrán y Jesús Angulo se generó la oportunidad más clara de gol para Chivas.

«El Canelo» le sirvió un pase con ventaja al «Brujo», sin marca y frente al arco, pero el deficiente remate de Antuna fue desviado por Orozco.

Antes de terminar la primera parte, Eryc Castillo respondió por los Xolos con un disparo cerca de la meta de Raúl Gudiño.

En el segundo tiempo, Gudiño volvió a ser clave para el Rebaño, como lo ha sido a lo largo del torneo. El portero le ganó un mano a mano a Mauro Manotas, aunque después se señaló el fuera de lugar, y en la siguiente jugada, atajó un disparo de Esteban Pavez que le desvío el rojiblanco Sergio Flores.

Cisneros tuvo la última para Chivas, pero Orozco también respondió cuando fue exigido.

En otra aparición fundamental del guardameta, le robó el gol al «Tití» Ortiz, en un cobro de tiro libre que le atajó a una mano.

Tras no aprovechar el momento que atraviesan los Xolos, Chivas volverá a Guadalajara para preparar el partido del sábado en el Estadio Akron, ante el Cruz Azul, quienes empataron 0-0 en su último partido contra el Atlas.