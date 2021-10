El Tri es líder en el octagonal

Sebastián Córdova, Rogelio Funes Mori, e Hirving “Chuky” Lozano, fueron los anotadores

México manda otra vez en el Octagonal tras vencer 3-0 a Honduras y lo único que puede reprochársele al Tri es no haber metido más goles.

El Tricolor agobió a los catrachos en la cancha del Estadio Azteca, en su último partido del año en casa. Ganó con anotaciones de Sebastián Córdova, Rogelio Funes Mori e Hirving Lozano.

La Concacaf contabilizó 23 disparos de México, contra solo tres del rival.

Fue una noche en la que a pesar de que apareció el grito que la FIFA considera homofóbico no hubo interrupción de partido, en el que la afición comulgó con el equipo, en el que los catrachos se notaron aterrorizados ante un rival que ya tiene 11 puntos, 8 más que ellos en la clasificatoria al Mundial de Qatar 2022.

México fue un justo ganador porque no le dio posibilidad de respiro al rival (que se quedó con 10 al 49′ tras la roja a Maynor Figueroa), que mejoró en la elaboración y presión, con lo que cumplió los objetivos del técnico Gerardo Martino.

La ola, el «Cielito Lindo» y el cántico de «¡El ChuuukyLozaaano!» fueron los gritos de batalla. La afición vibró con el gol de Córdova, quien reventó la pelota luego de una gran jugada que comenzó Héctor Herrera y en la que tanto Jesús Manuel Corona como el propio «Chucky» estuvieron cerca del tanto. El Tri hizo un ajuste muy inteligente del partido anterior a este, al pasar del 4-3-3 a un 4-2-3-1.

Rogelio Funes Mori hizo el segundo en otra gran jugada, al 76′, en la que empujó la pelota tras un disparo de Edson Álvarez al poste. Lozano coronó su gran juego al 86′ con un golazo tras una pared con Orbelín Pineda.

A pesar de la victoria, en varios lapsos el «Tata» estuvo al borde del infarto.

El Tricolor tuvo dos jugadas de gol de Lozano, una en un remate de palomita en el área chica en la que increíblemente mandó el balón fuera de la portería y otro un disparo que fue desviado, de manera extraordinaria, por el portero Luis López.

Raúl Jiménez estrelló el balón en el poste derecho, en un cabezazo.

Además, probaron con tiros de media distancia el propio Raúl, «Chucky», Córdova y «Tecatito» Corona.

El árbitro estadounidense IsmailElfath no expulsó a Marcelo Pereira por un codazo sobre Lozano.

Honduras no podía hilar tres pases. Era curioso ver a su lateral Danny Acosta desconcertado, volteando para todos lados al ver que cualquier mexicano le ganaba la espalda. La Selección catracha estaba aterrada.

Los hondureños modificaron su esquema, del 5-3-2 al 4-4-2, pero poco les duró el gusto por la roja de Figueroa.

El equipo rival nunca incomodó a México, que ahora viaja a San Salvador para el partido del miércoles en el Cuscatlán. El Tri tiene ya tres puntos de ventaja sobre Estados Unidos y Panamá, y cuatro sobre Canadá.