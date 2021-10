Doblega México a El Salvador 2-0

La Selección Mexicana camina al Mundial de Qatar, a veces literalmente. Ayer venció 2-0 a El Salvador en el Estadio Cuscatlán.

El Tricolor se impuso con goles de Héctor Moreno, quien por tercer partido al hilo marcó en Eliminatoria en casa de los salvadoreños, y de Raúl Jiménez por la vía penal.

El Cuscatlán fue más temible por los antecedentes que por lo que en realidad pesó. El público se dedicó a lanzar botellas de plástico a la cancha, impotente ante el desempeño de un cuadro salvadoreño muy lejos de la versión que exhibió en la Copa Oro.

Es más, el Tricolor tuvo superioridad numérica al 48′ por la roja al central Mario Jacobo. Por increíble que parezca, la Selección Mexicana se relajó en lugar de avasallar a un rival que no sabía cómo inquietar a Guillermo Ochoa.

El Salvador vivió sus mejores momentos con 10 en la cancha, más por entusiasmo que por futbol. Los de Gerardo Martino perdieron la brújula, en un partido con constantes interrupciones, pocas llegadas al marco rival. Al 67′, Néstor Araujo se fue expulsado tras una falta en media cancha, evidencia de la desconcentración de los mexicanos.

Son ya 14 puntos los que tiene el Tri, al igual que en el camino de Bora Milutinovic o de Juan Carlos Osorio en sus primeros seis partidos de la ronda final de sus respectivas clasificatorias, pero más allá del liderazgo el equipo, multiplica las dudas por su futbol, por esas lagunas enormes que tiene en cada partido, por un 2021 contrastante con los dos años anteriores.

México no avasalló. El gol de Moreno cayó en tiro de esquina, tras un centro de Jesús Manuel Corona. Hubo acaso otras oportunidades como un cabezazo de Osvaldo Rodríguez y un disparo de Charlie Rodríguez, un mano a mano de «El Tecatito».

Alexis Vega y Osvaldo Rodríguez fueron sustituidos por lesión, mientras que el árbitro exageró en la roja a Jacobo, pero en el primer tiempo había perdonado a Isaac Portillo tras una plancha sobre Luis Romo.

Al 90+1′, Raúl Jiménez fue fauleado en el área por el central Vigil. Desde los once pasos, su especialidad, marcó. El delantero había anotado por última vez el 17 de noviembre de 2020 en un duelo contra Japón.

El Salvador se quedó en cinco puntos, mientras que México camina a Qatar, más allá de que se tome muy en serio ese concepto.

El Tricolor tiene un amistoso en Estados Unidos contra Ecuador, el 27 de octubre, antes de cerrar su participación de este año en las visitas contra Estados Unidos (12 de noviembre) y Canadá (16) en el Octagonal.