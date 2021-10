Detienen tras balacera a jefe policiaco

Un operativo en el municipio de Acámbaro, Guanajuato, desató un enfrentamiento entre corporaciones de seguridad y civiles.

De acuerdo con reportes, un ex mando de la Policía local fue detenido.

El operativo se realizó en la zona centro del municipio, con acciones por aire y por tierra, en coordinación entre autoridades de diversos niveles, entre los que destaca la Fiscalía General de Estado, la Secretaría de Seguridad de Guanajuato y la Guardia Nacional.

Entre los aprehendidos figura el nombre de Juan Antonio S., quien se desempeñó como jefe policiaco de Acámbaro.

Diversos domicilios fueron cateados y asegurados.

También fue decomisada una unidad de la Policía local, que se presume era conducida por el ex mando.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas y duraron al menos media hora.

Habitantes de la zona difundieron videos en los que se escuchan disparos.

Según datos preliminares, una persona resultó lesionada en este enfrentamiento registrado sobre la Calle Omega, donde presuntamente había «casas de seguridad».

El alcalde de Acámbaro, Alejandro Tirado Zúñiga, informó a medios locales que en el Ayuntamiento no se ha nombrado a un director o subdirector, por lo que la corporación funcionaba solamente con tres comandantes de turno.