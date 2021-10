Detienen a ex titular de Finanzas de J. Duarte

Antonio G. P., quien fungió como secretario de Finanzas de Veracruz durante el mandato de Javier Duarte fue aprehendido este sábado, acusado de delitos como incumplimiento del deber legal, abuso de autoridad y desvío de recursos cometidos al servicio público.

Su arresto se realizó por parte de agentes de la Dirección General de la Policía Ministerial en Xalapa, Veracruz, alrededor de las 12:00 horas. Esto en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez, como medida bajo el amparo de la causa penal 440/2019.

El ex funcionario duartista fue trasladado para audiencia a los juzgados de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec.

Los delitos en los que se señala como involucrado se realizaron en el último año de su gestión (2015-2016) del ex Gobernador Javier Duarte, quien actualmente purga su condena en el Reclusorio Oriente, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

El ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) promovió amparos entre los años 2018 y 2019 ante el Juzgado Primero de Distrito en la ciudad de Xalapa contra cualquier orden de aprehensión, detención o de comparecencia.

Gómez Pelegrín asumió el cargo el 17 de marzo de 2015 y renunció el 14 de noviembre del 2016. Fue el quinto en el puesto de la Administración estatal de Veracruz, durante la gestión de Duarte.

Luego de Javier Duarte, tomó la gubernatura Miguel Ángel Yunes Linares. Durante la segunda gestión, funcionarios de su administración y otros políticos con partidos diversos al PRI lo señalaron como responsable de fondos federales no depositados, e irregularidades en cuotas de afiliados al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (Ssteev).

Por este último caso, su nombre figuró además en la causa penal 255/2018, en la que se le acusaba de participar en desvíos por 453 millones de pesos, provenientes de estas cuotas sindicales. Así como el incumplimiento con el pago de impuestos y depósitos a fideicomisos públicos.

Además de ello, el Órgano de Fiscalización de Veracruz acusó daños patrimoniales por el presunto desvío de recursos en 2016.

Sefiplan registraba el mayor daño patrimonial al concentrar el 71.44 por ciento de los 6 mil 700 millones de pesos de recursos que en ese ejercicio se habían detectado con irregularidades.

A la gestión de Gómez Pelegrín se le achacó destinar recursos a empresas fantasma o fachada.