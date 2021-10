Detectan irregularidades en nómina del Ayuntamiento

Señalan las autoridades que en la plantilla laboral hay personas que están cobrando pero no se tiene definido el área en que labora, ni qué hacen

En la actual administración municipal se han detectado irregularidades en la plantilla laboral, donde hay personas que están cobrando su cheque pero no se tiene definido el área en que labora, ni qué hace.

Así lo dio a conocer la directora de Recursos Humanos del área de Oficialía Mayor, Lizeth López Godínez, quien señaló que hasta momento han encontrado que 25 personas, todos de confianza, no cobraron su cheque durante la primera quincena que va del 16 al 30 de septiembre, pero podrían ser más.

Explicó que en conjunto con Tesorería Municipal implementaron un ejercicio y que el personal acuda a cobrar su cheque en persona y de esta manera, detectar que es lo que hacen, el área en que laboran, a quien reportan y su horario de entrada y salida, toda vez que no se tiene un control de asistencia de los trabajadores del Municipio.

“Hicimos un ejercicio de pagar la primera quincena del 16 al 30 de septiembre, y ahí hubo alrededor de 25 personas que no recogieron su cheque pero estamos todavía pagando el segundo cheque de la quincena posterior, entonces yo estimo que son alrededor de 30 personas que no hemos detectado que estuvieran actualmente trabajando, pero si cobraron. Todos empleados de confianza”, recalcó.

Entonces se están actualizando todos los procesos de sistema para llevar a cabo una restructuración de la organización del Ayuntamiento, pues aseguró que hay áreas donde es notorio la cantidad de gente que hay, y otras donde están poniendo en riesgo su funcionamiento por la falta de personal.

Costosos permisos prejubilatorios

Otra irregularidad detectada en este inicio de administración actual, mencionó, son los costos excesivos por mala planeación en materia de servicios personales, donde tienen a 230 trabajadores en permiso prejubilatorio mientras alcanzan su jubilación ante el Isssteson, y son personas que siguen recibiendo su salario intacto por parte del Ayuntamiento como su estuvieran activos, y esto representa un costo al Municipio de 48 millones de pesos al año.

También está el pago de horas extras en diferentes áreas como Servicios Públicos Municipales que genera un costo anual de 53 millones de pesos, y 72 millones más en el pago de procesos legales por 186 juicios que se han emprendido contra la administración directa por despidos injustificados de años anteriores.

“Todo esto es recurso que le está faltando al Ayuntamiento para operar de manera correcta (…) No se trata de señalar, sino de identificar las áreas de oportunidad y sobre esas, trabajar y dar resultados, porque en la medida que nosotros liberemos presupuesto que no le agrega valor al servicio que se le tiene que ofrecer al ciudadano, pues es la manera en que no