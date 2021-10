Destaca gobernador creación de empleos

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que en el mes de septiembre Sonora se crearon 13 mil 194 empleos, lo que sitúa a la entidad en cuarto lugar a nivel nacional y la coloca en cifras que se generaban previo a la pandemia; además, advirtió que revisarán “mega-pensiones” en el Isssteson y no se permitirán “avidores” en su administración.

“Una buena noticia: Sonora creó 13 mil 194 empleos en el mes de septiembre. Tiene el cuarto lugar en creación de empleos a nivel nacional, lo cual nos indica que en términos de recuperación de empleos estamos prácticamente en los números anteriores a la pandemia. Es una muy, muy buena noticia. Significa que ya la economía del estado entra en los rieles de la normalidad y a partir de aquí va a ser cada día más fácil de reimpulsar el crecimiento económico”, expresó.

Revisarán “mega pensiones” en Isssteson

Por otra parte, dijo se revisarán las mega-pensiones que se otorgan en el Isssteson, aunque reconoció que la mayoría tienen un respaldo jurídico que obliga a cumplir con el pago.

A pregunta expresa sobre la falta de recursos en el Isssteson para el pago de las pensiones, expuso que las más cuantiosas se otorgan por amparo o sentencia judicial y aun cuando parezca poco ético o incluso inmoral, existe un respaldo jurídico que los obliga a entregarlas.

“Hay pensiones de 220 mil pesos, personalmente no encuentro razón alguna y si podemos sustentar desde el punto de vista la revisión de esas pensiones lo vamos hacer, porque no hay razón para que un exservidor público gane 220 mil pesos”, anotó.

No es una novedad decir que el Isssteson está en crisis, porque esta situación es histórica y se viene denunciado desde los gobiernos de Guillermo Padrés Elías y Claudia Pavlovich Arellano, la decisión es enfrentarla y no patear ese bote hacia adelante, subrayó.

No se permitirán aviadores

Respecto al tema de aviadores comentó que no se consentirán acuerdos con nadie para otorgar privilegios al margen de la ley, no hay motivos para que los haya en la administración.

Para combatir esta práctica se aplicarán una serie de medidas como la revisión de las declaraciones patrimoniales, si éstas no se actualizan saber por qué no se cumplió con el requisito, que es elemental.

También revisar la presencia y cumplimiento de todo el listado del personal de cada una de las dependencias, abundó el mandatario estatal.

No hay denuncias contra Guillermo Padrés

El gobernador de Sonora informó que no hay denuncias en su administración contra el ex mandatario estatal Guillermo Padrés Elías, pero presentará a la opinión pública sobre la vigencia de los procesos que se siguen en contra del ex servidor público.

“Se pedirá al asesor jurídico Adolfo Salazar que presente un informe sobre los datos que tenemos, porque habrá algunos que corresponderán proporcionar en todo caso al Poder Judicial”, precisó Durazo Montaño.