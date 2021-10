Denuncian en redes abuso policiaco a través de Twitter

El afectado manifestó que fue interceptado durante la madrugada por dos agentes, quienes lo maltrataron y golpearon su automóvil

Una persona denunció en redes sociales que dos elementos de la Policía Municipal lo agredieron durante la madrugada de este viernes, además de causarle daños a su automóvil al que golpearon.

En su cuenta de Twitter, Sebastián expuso que “hoy dos oficiales municipales de @HermosilloGob, me esposaron a la fuerza, me trataron de narcotraficante y quisieron controlar sicológicamente para que aceptará alcohol, drogas y hasta simularon complicidad en el robo de un Oxxo. Después de que me lastimaron las muñecas”.

Asimismo, indicó que le astillaron el vidrio de su automóvil, lo golpearon , luego de que se resistió a bajar de su automóvil por seguridad, y expuso que los oficiales lo acusaron de estar bajo los influjos de las drogas y alcohol, por tener los ojos rojos.

Indicó que los oficiales desistieron de sus acciones cuando se enteraron que contaba con Asociación Civil, para lo cual mostró fotos que tiene en su teléfono celular “qué mal estamos, una sociedad que no confía en sus oficiales por los constantes abusos de autoridad, no todos son iguales, claro”, expresó, en otras de sus publicaciones.

El perjudicado relató: “llamé al 911, les pedí que no me colgaran mientas estaba en mi auto viendo que hacer y el oficial pegándole a mi carro con la macana astillando mi vidrio exigiendo me bajara para después salir con su sarta de insinuaciones de consumo droga, alcohol y comercio ilegal”.

A través de la misma red social, el gobierno municipal recomendó acudir a la oficina de Asuntos Internos de la corporación para interponer la denuncia correspondiente.