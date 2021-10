Denuncia «El Mijis» a Lalo Mora por abuso sexual

«No puede ser que frente a tantos ojos abusen sexualmente de ellas y nadie haga algo. Y ¿Si fuera tu jefa, tu esposa o tu hija?», explica

El diputado Pedro Carrizales, mejor conocido como «El Mijis», denunció ante la Fiscalía General de la República, al ex vocalista de los Invasores de Nuevo León, esto después de que se hiciera viral un video en el que el cantante manosea a una fan en Estados Unidos.

«Lalo Mora nos salió «invasor» pero del cuerpo de las mujeres. No puede ser que frente a tantos ojos abusen sexualmente de ellas y nadie haga algo. Y ¿Si fuera tu jefa, tu esposa o tu hija?».

«Hoy lo denuncié, la próxima semana voy al Congreso a proponer la «castración laboral», tuiteó «El Mijis» en su cuenta de Twitter.

Esta semana, surgieron unos videos en el que el cantante de 74 años manosea a una admiradora que se acercó a pedirle una fotografía después de su presentación en el Festival de la Michelada en Houston, Texas.

Por lo que fue duramente criticado en redes sociales, y por ello puso su cuenta de Instagram en modo privado.

Esta no es la primera vez que es señalado por una conducta similar, en julio de este año fue captado besando en la boca a algunas de sus fans en Aguascalientes, cuando ellas se acercaron a su camioneta para fotografiarse con él.