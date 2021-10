Demuestra Luis Urías gran capacidad

El pelotero sonorense de los Cerveceros de Milwaukee disputará su segunda postemporada el próximo viernes ante los Bravos de Atlanta

Hace dos años Luis Urías pasaba un trago amargo, cuando tuvo que salir de los Padres de San Diego. Hoy su realidad es opuesta a la de su exequipo.

El sonorense llegó en 2014 a la organización de los Padres donde pasó cinco temporadas en ligas menores antes de su debut en 2018, donde estuvo un par de campañas, aunque solo jugó 83 encuentros en total.

A finales de 2019, cuando el equipo de los Padres se armaba para convertirse en uno de los clubs con mejor roster en Grandes Ligas, pasó a los Cerveceros de Milwaukee.

Esta semana Urías y los Cerveceros jugarán de nuevo en postemporada, mientras que los Padres, pese a su gran constelación de estrellas, firmaron una temporada con récord negativo.

«Me hubiera gustado que ellos (los Padres) también hubiera calificado a playoffs. Sin duda tengo muy buenos recuerdos ahí, muy buenos amigos, y todo el agradecimiento porque ellos me abrieron las puertas para el beisbol de Grandes Ligas”, dijo Urías, quien disparó 23 jonrones y produjo 75 carreras.

«Con Milwaukee estoy muy agradecido porque yo siento que llegué sin demostrar nada en Grandes Ligas, y ellos siempre me tuvieron toda la confianza para jugar y es por eso que tuve esta gran temporada que lo mejor de todo es contribuir para llevar a tu equipo a playoffs”, añadió.

A pesar de no ser titular en diferentes periodos de la temporada, Urías terminó como el mejor jugador de los Cerveceros en hits conectados (122), además de segundo en vuelacercas y carreras traídas al plato.

«Sin duda es mi mejor año, fueron muchas las cosas buenas, y la única explicación que tengo en que gracias a Dios me pude mantener todo el año sano y jugando”.

Urías tuvo durante el año participación en 68 juegos como parador en corto, 68 más como tercera base y 25 en la segunda almohadilla. En lineup titular tuvo 133 juegos, de los cuales en 30 fue primero en el orden, en siete fue segundo, en uno fue cuarto. Como sexto bat juego 37 encuentros, su rol más recurrente en la alineación.

«Mi rol es difícil porque al no tener una posición fija, te obliga a todos los días estar listo todos los días en las diferentes posiciones, pero eso te obliga también a adaptarte a cada posición en el campo e incluso también a cada lugar en line up”, comentó Urías.

A partir de este viernes los Cerveceros inician la serie divisional frente a los Bravos de Atlanta, la segunda serie de postemporada que jugará Urías, luego de que el año pasado estuvo también en la serie de comodín en la que perdieron en dos juegos ante los Dodgers de Los Ángeles.

«Ya tenemos la experiencia del año pasado, y no queremos que este año quede solo el bonito recuerdo de ser campeones divisionales. Quizás no seamos los favoritos, pero sabemos que tenemos equipo para poder llegar a la Serie Mundial”, señaló el sonorense.

“En lo particular yo voy a estar listo para jugar cuando y a la hora que me digan. Lo importante no son mis números lo importante es ganar”, finalizó.