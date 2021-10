Da Pumas femenil la sorpresa y doblega a Chivas

Pumas femenil sacó las garras y consiguió un resultado rompe quinielas luego de vencer 1-0 a Chivas, por la Jornada 11 de la Liga MX Femenil.

El cuadro del Pedregal, que venía de golear en casa 3-0 a Juárez, se encontró con un tanto a seis minutos del final para llevarse el triunfo sobre un cuadro rojiblanco que, curiosamente, contó con una gran cantidad de afición en CU pues el grito de ¡Chivas, Chivas! que salió de una parte de los 2 mil 600 asistentes fue, durante todo el juego más sonoro que el del local.

La diferencia de 14 puntos entre una y otra escuadra se evidenció en la cancha pues las tapatías, que llegaron al encuentro en el tercer sitio de la clasificación, no le prestaron la pelota al cuadro local.

La primera de peligro llegó al minuto 15, en una triangulación en la que Alicia Cervantes se quitó a Melany Villeda pero tras el drible se le alargó la pelota y cruzó de más su disparo.

El conjunto universitario reaccionó al 24′ con una media vuelta de Marlyn Campa, que estrelló el balón en el travesaño.

Fue todo en la primera mitad para el conjunto local que seis minutos después volvió a necesitar de Villeda para evitar la caída de su marco, pues una gran jugada prefabricada del cuadro visitante por poco termina en la red tras un puntapié de Karol Bernal que la guardameta auriazul desvió dando espectacular un manotazo.

En el complemento, el Rebaño volvió a apretar con un centro de Miriam Castillo, que por fortuna para los locales no encontró a Licha Cervantes.

El encuentro se tornó ríspido, aderezado con un sinfín de reclamos de la tribuna, ya sea a favor de la escuadra visitante o del conjunto local.

A pesar de que las pupilas de Karina Báez no le habían pegado a puerta en todo el complemento, se encontraron con el gol del triunfo con un cabezazo de Luz Duarte, que dejó tendidas sobre el caliente terreno a las rojiblancas.

Pumas llegó a seis encuentros consecutivos sin caer que las colocó en el octavo sitio de la clasificación, mientras que Chivas se quedó en el tercer lugar con 25 unidades.