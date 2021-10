Da Berny Heras triunfo a Mexicali

Con sencillo productor de Berny Heras en el décimo episodio, Los Águilas de Mexicali aseguraron la Serie Rosa ante los Charros de Jalisco, venciéndolos por marcador de 4-3 en emocionantes 10 episodios.

Charros tomó ventaja en el tercer episodio – José Juan Aguilar abrió tanda con doble, base por golpe para Missael Rivera, sencillo de Manny Rodríguez y rodado de doble play de Japhet Amador, que permitió a Aguilar anotar la carrera de la quiniela para el 1-0.

Fue hasta el “lucky seven” cuando Jalisco timbró de nueva cuenta. Julián Ornelas recibió base por golpe para más adelante colocarse en la antesala y timbrar la segunda rayita, gracias a wild pitch de Ernesto Zaragoza que puso el score 2 a 0.

Los Emplumados reaccionaron en el octavo rollo con 2 tercios fuera Javier Salazar conectó extrabase y llegó hasta la registradora con sencillo de Tito Polo que acercó a Mexicali 2-1.

Para el noveno rollo, el cuadro cachanilla atacó la serpentina de Roberto Osuna para mandar el encuentro a entradas extras; Ronnier Mustelier salvó la causa Emplumada con sencillo productor que remolcó la paridad a 2 en los spikes del corredor emergente Tristen Carranza.

Los Águilas inclinaron la balanza a su favor en el décimo capítulo, Javier Salazar negoció base por bola, toque de sacrificio de Fabricio Macías, pasaporte intencional para Luis Juárez, situación que aprovechó el emergente Berny Heras para vestirse de héroe y conectar el hit que envió al plato la carrera de la victoria en los spikes de Salazar, para el 3 a 2 final.

El zurdo Thomas Melgarejo se fue sin decisión, lanzó durante 6 entradas 1 tercio, con 6 imparables, 2 carreras (limpias), no otorgó base por bola y ponchó a 1 contrario, continuaron en la loma los relevistas Ernesto Zaragoza, Enrique Burgos y Jake Sánchez (1-0) con la victoria.

Por su parte, Adrián Guzmán no entrará dentro del récord, su labor se resume en 6 episodios completos, permitió 1 imparable, no concedió pasaporte alguno, no le anotaron carrera y abanicó a 3, siguieron en relevo Alexandro Tovalin, Fernando Cruz, Roberto Osuna y Oswaldo Martínez (0-1) con el revés.

