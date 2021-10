Da Alex Verdugo triunfo a Boston y eliminan a los Yanquis

En el partido a eliminación directa, para ser el equipo comodín de la Liga Americana, el mexicano produjo tres carreras y los Medias Rojas ganaron por pizarra de 6-2

Para que sucediera la magia en Fenway Park, todos los engranes debían funcionar.

Y así fue para los Medias Rojas, pues el pitcheo, la defensiva y el bateo oportuno, sobre todo del mexicoamericano Alex Verdugo, resultaron perfectos para derrotar 6-2 a su acérrimo rival, los Yanquis, en el partido a eliminación directa, para ser el equipo comodín de la Liga Americana.

Tras una joya de 5.1 entradas de Nathan Eovaldi, abridor patirrojo, en el que admitió una carrera, cuatro hits y recetó ocho ponches, tablazos de vuelta entera de Xander Bogaerts, con uno a bordo, y Kyle Schwaber dieron una ventaja de tres carreras desde la tercera entrada.

No fue hasta la sexta cuando los Bombarderos del Bronx despertaron con un jonrón solitario de Anthony Rizzo y una base por bola a Aaron Judge, que provocaron que el mánager de Boston cambiara a Eovaldi y comenzara la estrategia de bullpen para detener un posible despertar neoyorkino.

Pero un tiro certero de Bogaerts al home, tras un sencillo de Giancarlo Stanton, puso en out a Judge y detuvo a la ofensiva de los Yankees.

Fue entonces que hizo acto de presencia Verdugo, con un doblete productor de una carrera al cierre del sexto episodio y un sencillo que remolcó otras dos, para irse de 4-2 y encaminar a su equipo a la victoria.

Ya en la novena entrada, Stanton se voló la barda, pero no fue suficiente para impedir el triunfo de los locales, quienes intentarán emular a los Medias Rojas de la temporada 2004 que, tras ganar el partido de Comodín, se coronaron ante los Cardenales de San Luis en la Serie Mundial, después de no hacerlo en 96 años.

Ahora, Boston se medirá con el mejor equipo del joven circuito, los Rays de Tampa (100-62), a partir de mañana a las 19:00 horas, del centro de México.