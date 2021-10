Cumple Julio Urías su sueño en Grandes Ligas

El originario de Culiacán, Sinaloa, dijo que para él, la hazaña de empatar a Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera y Esteban Loaiza, “es increíble”

Cerrar la temporada regular de las Grandes Ligas como líder de victorias fue un sueño hecho realidad para el lanzador mexicano Julio Urías.

El zurdo de los Dodgers llegó a 20 triunfos y se integró al selecto grupo de Fernando Valenzuela (1986 con 21), Teodoro Higuera (1986 con 20) y Esteban Loaiza (2003 con 21), como los únicos pitchers en alcanzar esa cifra en un año en la MLB.

«Es algo increíble, es algo de ensueño, pienso yo, la verdad que una temporada soñada, me siento muy contento y bendecido.

«Primeramente bendecido por terminar la temporada saludable y ese era el más grande reto para mí, por algo me he preparado tan fuerte. Con salud los demás números vienen y con el cien por ciento que uno pone cada cinco días», comentó el sinaloense después del Juego.

Una de las claves del culichi fue mantenerse enfocado pese a que en la primera entrada permitió una carrera de Milwaukee, no obstante, los Dodgers de Los Ángeles se repusieron y terminaron ganando 8-3.

«Simplemente el enfoque fue diferente, fue un enfoque cien por ciento con adrenalina al máximo y todo lo que correspondía a este juego yo pienso que gracias a eso, mi pitcheo fue muy diferentes a muchísimos juegos y gracias a Dios que se dio un juzgado de parte de nuestro equipo.

«Traté de recibir el menos daño posible y gracias a Dios que pude contribuir con eso y mi equipo me respaldo con la ofensiva increíblemente», finalizó Urías.

Por el momento, la novena californiana mantiene marca de 105-56 y se encuentran a una victoria de Gigantes de San Francisco (106-55) en la División Oeste de la Liga Naciona