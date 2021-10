Cuarta ola de Covid será menos severa

José Luis Alomía dijo que el repunte de casos sería en la próxima temporada invernal y se espera que la letalidad sea meno29Se puede dar una cuarta ola de contagios de Covid-19 al avanzar la temporada invernal en Sonora, pero la letalidad sería menor, consideró el secretario de Salud del Estado, José Luis Alomía Zegarra.

El funcionario estatal abundó que se puede esperar una cuarta ola si se refiere al número de personas contagiadas, porque normalmente en la temporada invernal circulan los virus respiratorios y no solamente SAR CoV -2, sino también influenza y los coronavirus que previamente había antes de la pandemia.

“Por lo tanto, la transmisión de virus se incrementa y de la mano de esa transmisión aumenta las personas con signos y síntomas. De seguro el SAR CoV- 2 también aportará una carga importante a las personas que van a enfermedad “, expresó.

Empero la expectativa es que no se registre un importante aumento de casos graves, hospitalizaciones y que requieran intubarse, precisó.

Respecto a los comparativos de las tasas de letalidad, el funcionario estatal comentó que en la primera ola se llegó a tener hasta del 26 por ciento; en la segunda ola que abarcó de finales de 2020 y principios de 2021 fue del 18 por ciento y en la tercera ola ha fluctuado entre el cuatro por ciento en las últimas semanas.

Han sido reducciones considerables de más del 70 por ciento debido al avance de la estrategia nacional de vacunación, resaltó el Secretario de Salud.

“La vacuna está diseñada para evitar casos graves, pero el hecho de que yo esté vacunado no significa que ya no puedo contagiar y por lo tanto ya no puedo desarrollar Covid- 19, todavía puedo tener signos y síntomas”, abundó.

Lo que hace la vacuna es que esos signos y síntoma son se conviertan en una enfermedad grave que genere hospitalización.

En las últimas semanas las personas que han requerido ser hospitalizadas por Covid-19, el 96 por ciento de ellas no tenían el antecedente de la vacuna, por ello, es la importancia de la inmunidad con el biológico, precisó.