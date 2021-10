Conmueve a Damián Alcázar su personaje

En la cinta, es una veterinaria quien diagnostica, en un principio, alzheimer a Pascual León (Damián Alcázar), quien le revela que su gato murió de inanición pero él no sabe si olvidó alimentarlo

Perder sus recuerdos no pinta tan mal para este asesino serial, pues tiene remordimientos que lo han atormentado por años, pero en lugar de esperar a que desaparezcan, prefiere buscar venganzas y que sean sus nuevos crímenes los que no recuerde, al avanzar la trama de «Asesino del Olvido», serie que estrena este 7 de octubre en HBO Max.

«Colocan en un momento totalmente extremo a este personaje por la edad, la aparición de esta enfermedad terrible, tremenda, y las vicisitudes que tiene como ser humano con su pasado y futuro.

Se trata de qué va a pasar, quizá pierde la memoria en unos meses, como le dice la doctora, o pase un buen tiempo.

«Va deteriorándose cada vez más y tiene muchos pendientes que resolver. Lo maravilloso fue entender al ser humano, la complejidad de la vida y cómo se va acercando a la muerte alguien, cómo se va acercando e introduciendo al mundo terrible del olvido», reflexionó Alcázar en charla virtual.

El México que plantea la serie, bajo la dirección de Ernesto Contreras

(Párpados Azules, Sueño en Otro Idioma) y Jorge Michel Grau (Somos lo que Hay, Perdida), cuenta con una nueva división policial de élite, de la cual Jimena (Paulina Gaitán) es la cara.

Pero ella estará en la peor posición, pues se enfrenta a delincuentes, a sus mismos compañeros que se muestran fotos de ella en bikini, a los medios, a inseguridades propias y, por una razón importantísima, a las acciones de Pascual.