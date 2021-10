Confirma regularización de autos extranjeros

El Gobierno federal emitirá un acuerdo en los próximos días que legalizará los autos de procedencia extranjera, denominados autos “chocolate”.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la primera etapa de esta disposición beneficiará primero a los estados fronterizos del norte del país.

«El fin de semana voy a firmar un acuerdo para regularizar los carros que ya están en México, carros irregulares se van a regularizar, se usan a veces para cometer ilícitos y no hay un registro; los vamos a regularizar todos, se va a dar un permiso, se les es va a reconocer la posesión del vehículo, van a pagar una cantidad, no excesiva, justa porque también hay mucha gente que usa esos carros porque no tiene para comprar un carro de agencia y llevan a sus hijos a la escuela y llevan a cabo sus actividades», detalló el presidente.

El acuerdo que será difundido hacia el fin de semana señalará el destino de los recursos que se obtengan por esta acción en beneficio de los estados, agregó López Obrador.

«Van a pagar un derecho una aportación y ese recurso se le va a dejar a los estados para que lo utilicen precisamente en mejorar las calles, ahora sí que va a estar etiquetado, que no haya baches. Todo lo que se obtenga, vamos a empezar con los siete estados fronterizos y después vamos a ir viendo otros mecanismos para el resto de los estados», adelantó el jefe del Ejecutivo federal.