Celebra Adriana Barraza 50 años de exitosa carrera

Otra mujer con cinco décadas de labores, combinando algunas veces más de dos trabajos al mismo tiempo, estaría pensando en jubilarse, pero Adriana Barraza, en cambio, pide a Dios más vida y salud, porque tiene aún muchos personajes por interpretar y alumnos por formar.

Desde Argentina, donde graba una miniserie, la nominada al Óscar en el 2007 como Actriz de Reparto por «Babel» celebra su longeva carrera con el estreno de dos películas: «Bingo Hell», disponible en Amazon Prime, y «Koati», que lanzará el 15 de octubre.

«¡Imagínate tú, estoy muy viejita, verdad!», dice Barraza, quien tiene 65 años de vida, al hablar de su 50 aniversario actoral.

«Mi carrera ha sido como en la vida, a veces arriba de la cresta de la ola, hasta nadando de muertito muy lindo, y a veces, tratando de no ahogarte. ¡Qué más puedo yo pedir que estar festejando con dos películas de estreno!»

Además, está de plácemes por 10 años de Adriana Barraza Acting Studio, su escuela de actuación que fundó en Miami.

«¡Diosito, muchísimas gracias por darme todo esto. Soy en este momento la única actriz latina por arriba de los 65 años, que son los que yo tengo, que está protagonizando una película en Estados Unidos. ¡Imagínate tú!»

La originaria de Toluca, Estado de México, tiene un largo historial, que incluye desde telenovelas como «Imperio de Cristal», «Bajo un Mismo Rostro», «La Culpa», «Clase 406», y las cintas «Amores Perros», «La Segunda Noche», «Arrastrarme al Infierno», «Los 33», «Thor» y «Rambo V: Last Blood«.

«Le pido a Dios vivir mucho, porque estoy tan feliz viviendo y porque tengo tantas cosas qué hacer, pero también sé que todo tiene un término, espero que el mío sea dentro de muchos años».

«Yo no me voy a jubilar, no tengo tiempo, lo siento mucho. Tengo tanto qué compartir con mi hija, mi nieto, mi esposo, con las hijas de mi marido, mis amigos, con la vida. Tengo tantas flores que oler, tantos soles que ver salir, tantas lunas a quienes contarles mis poemas», expresó.