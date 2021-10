Caen Rayados ante el FC Juárez

El Monterrey no pudo hacerle daño a los Bravos de «El Tuca» y vieron caer una racha de cuatro triunfos consecutivos, entre Liga MX y Concachampions

El paso perfecto de Rayados se topó en la frontera donde sufrieron su segunda derrota en el torneo Grita México A21 al ser goleados 3-1 por el FC Juárez, de Ricardo Ferretti y el arquero Hugo González.

El Monterrey no pudo hacerle daño a los Bravos de «El Tuca» y vieron caer una racha de cuatro triunfos consecutivos, entre Liga MX y Concachampions, además de perder una valiosa oportunidad de llegar al liderato general.

Los albiazules se quedaron con 20 unidades y pueden ser superados por Toluca, Atlas y Tigres.

Ricardo Ferretti, por su parte, ligó su quinto triunfo contra la escuadra albiazul.

Maximiliano Meza había adelantado a Rayados con su gol al minuto 39, luego de la asistencia de Duván Vergara por derecha; el balón sufrió un desvío previo de José García.

El argentino llegó a cinco goles en el semestre, pero esta vez el Monterrey no corrió con su suerte para ganar.

El Monterrey se pudo ir 2-0, pero Hugo González fue factor al atajar el cabezazo de Stefan Medina, en tiro de esquina.

Sin embargo, la escuadra de Javier Aguirre pagó penitencia ante los errores defensivos que mostró y el FC Juárez le remontó el marcador en sólo dos minutos.

Diego Rolán empató el encuentro 1-1 al minuto 40′, luego de aprovechar el recentro del brasileño Pedro Raúl, y ante la floja marca de César Montes y Sebastián Vegas, marcó.

Un minuto más adelante, Matías Kranevitter perdería el balón en mediocampo que orilló al contragolpe de Bravos.

Pedro Raúl centró el balón y Francisco Esquivel cedió en el área para Jefferson Intriago, quien no perdonó y mandó el balón al fondo de las redes al 41′, para la remontada 2-1.

En el segundo tiempo, la escuadra del «Tuca» ajustó y sólo permitió un remate desviado de Alfonso González y una tijera de Alfonso Alvarado.

Sebastián Vegas fue amonestado al minuto 58 y por acumulación de tarjetas (5), no verá participación en el juego ante León.

Para sellar el partido, Maximiliano Olvera aprovechó la nula marcación por el sector izquierdo y remató al primer poste de Esteban Andrada para sellar el triunfo 3-1, al minuto 87.

Rayados salió sobrado al partido y le costó un papelón en la frontera, que podría afectarlo en la tabla al finalizar la Jornada 12.

Una vez finalizada la Fecha FIFA, el Monterrey reaparecerá el 16 de octubre contra el León, en la Jornada 13, que se celebrará en el Estadio BBVA.