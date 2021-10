Caen Chivas contra Tigres y peligra su pase al Repechaje

El equipo de Guadalajara sucumbió 2-1 ante los Tigres de la UANL

Tras perder 2-1 ante Tigres, las Chivas agonizan y no tienen otra opción que cerrar con triunfo en la Jornada 17 para lograr el pase al Repechaje, en una temporada de espanto.

El partido fue cuesta arriba desde el minuto tres cuando André Pierre Gignac adelantó a su equipo en un golazo de tiro libre directo, en el Estadio Universitario.

Las Chivas tuvieron una rápida reacción y Antonio Briseño estuvo cerca de empatar el partido con un cabezazo que salvó en el primer poste Javier Aquino.

El partido se jugó con intensidad y hubo llegadas en ambas áreas. Por los locales, Nicolás López creó peligro en la meta de Raúl Gudiño, mientras que del otro lado, Jesús Angulo no tuvo una correcta definición en una de las oportunidades.

Las subidas de Alejandro Mayorga, o en los movimientos de Isaac Brizuela, César Huerta y «El Canelo» Angulo, pusieron en aprietos por momentos a la zaga felina, sin embargo, el principal terror de Chivas en el torneo, la falta de gol, volvió a cobrarle factura.

La mayor sensación de peligro por parte de Chivas era a balón parado, hasta que en el segundo tiempo, en una gran jugada colectiva, el Rebaño encontró el gol en un remate de cabeza de Jesús Molina, pero el tanto fue anulado por el VAR por fuera de lugar del capitán rojiblanco.

Los Tigres parecían despertar y liquidar el juego, pero Raúl Gudiño ahogó el grito de gol de Gignac al atajar un potente disparo de cabeza.

Minutos más tarde el francés no perdonó y marcó el 2-0 al 79′. Uriel Antuna anotó al 85′ y le puso drama al final, además de terminar con la racha de 625 minutos sin gol de visitante, pero finalmente se consumó la derrota rojiblanca.

Chivas amanecerá en el último puesto que otorga el boleto a la Fase Final con 19 puntos, pero podría terminar la jornada fuera del lugar 12.

En la última jornada, el viernes ante el Mazatlán, se aferrarán a las posibilidades matemáticas para no consumar otro fracaso.

Tenemos que ser más contundentes: Leaño

El técnico de las Chivas, Marcelo Michel Leaño, hizo énfasis en la falta de gol en las Chivas.

«Todo lo que diga sonará a pretexto, no hay mucho que decir. El primer tiempo nos fuimos abajo y a pesar de eso el equipo logró asentarse en el partido. No es fácil venir a una cancha como ésta y quitarle la pelota a Tigres y dominar», comentó Leaño en conferencia de prensa.

Marcelo Michel dirigió su séptimo partido y acrecentó sus números negativos con un triunfo, tres empates y tres derrotas.

«Tenemos que ser más contundentes. Tenemos que mejorar en la definición y vamos a ir a ganar siguiendo en esta línea. La clasificación está en nuestras manos».

«Tenemos que ser capaces de anotar, jugadores que en otros partidos habían estado erráticos, hoy (Uriel) Antuna hace un gol importante y tenemos que seguir trabajando», añadió el estratega.