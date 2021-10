Cae ex colaborador de Rosario Robles

Es investigado por la supuesta contratación indebida de unas encuestas de evaluación a programas sociales que costaron 77.8 millones de pesos y sólo se aplicaron el 15 por ciento

La Fiscalía General de la República (FGR) capturó y encarceló en el Reclusorio Norte a un ex colaborador de Rosario Robles, por la supuesta contratación indebida de unas encuestas de evaluación a programas sociales que costaron 77.8 millones de pesos y sólo se aplicaron el 15 por ciento.

El pasado 25 de septiembre, la Policía Federal Ministerial de la FGR capturó a José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace de la Sedesol, en la colonia Bosques del Mineral, en Pachuca, Hidalgo.

Los agentes sorprendieron al ex funcionario cuando circulaba a un costado de un comercio de baterías, en la esquina de las calles Magisterio y Norte 2, lugar donde lo detuvieron para que enfrente las acusaciones por el delito citado.

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, lo vinculó a proceso el pasado viernes por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, y le ratificó la prisión preventiva justificada, ante el riesgo de que pueda darse a la fuga, informaron fuentes judiciales.

Desde el principio de esta Administración, Orozco empezó a negociar un criterio de oportunidad y luego de entregar declaraciones que responsabilizaban a Robles de omisiones, la Fiscalía retiró las audiencias agendadas para imputarlo ante un juez.

Todo eso cambió cuando el año pasado Emilio Zebadúa, ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, empezó a negociar el mismo beneficio con la FGR. Eso dejó fuera a Orozco y otros dos aspirantes a testigos colaboradores que ya habían rendido sus testimonios.

Prisión por desacato

Si bien el delito que le imputan no es de prisión en automático, al hidalguense le impusieron la medida cautelar más dura porque antes ya había sido requerido mediante citatorio a una audiencia de imputación por el mismo asunto y nunca asistió.

Sin embargo, no se había presentado por una razón: estaba prófugo de la justicia desde hace 11 meses por otro asunto de la Estafa Maestra que sí ponía en riesgo su libertad.

Se trata de la orden de aprehensión que en noviembre de 2020 libró un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, por delincuencia organizada y lavado de dinero, el primero de los delitos con prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con informes, el pasado sábado la Policía Federal Ministerial (PFM) no le ejecutó a Orozco Martínez esta orden de aprehensión, sino una nueva girada el mes pasado por el juez Fuerte Tapia.