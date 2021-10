Cae Chivas femenil ante Argentina en el Estadio Akron

El club de Guadalajara sufrió una dolorosa derrota en su debut internacional. Cayó por 2-1 ante la Selección de Argentina ante dos mil 239 aficionados

Chivas femenil sufrió una dolorosa derrota en su debut internacional. El Rebaño cayó por 2-1 ante la Selección de Argentina ante dos mil 239 aficionados que se dieron cita en el Estadio Akron.

En el llamado partido «histórico» para el Rebaño de la Liga MX Femenil, el cuadro rojiblanco no pudo repetir la dosis goleadora del Tricolor sobre la albiceleste.

Tras la apabullante derrota de 6-1 que sufrió la Selección de Argentina el pasado sábado ante México, era complicado que cometiera dos veces los mismos errores.

Sin embargo, el inicio del partido parecía señalar que la historia podría ser similar.

Todo se originó al minuto siete en una jugada de peligro que había elaborado la albiceleste con un tiro de Mariana Larroquete que rechazó la guardameta Celeste Espino y acto seguido el contrarremate de Yamila Rodríguez.

De inmediato, las Chivas reaccionaron al percatarse que la mayoría del cuadro argentino estaba al frente, por lo que Joseline Montoya arrancó el contragolpe relampagueante para ceder a la derecha a Alicia Cervantes, avanzó y devolvió a Montoya para empujar al fondo de las redes para el 1-0.

El empate llegó al 39′ mediante un centro de Julieta Cruz para que Agustina Barroso conectara de cabeza en medio de la marca de dos defensas del Rebaño, en un remate que parecía tan sencillo que Celeste Espino se confió y se demoró en lanzarse, por lo que no logró evitar el 1-1.

Justo un minuto después, Montoya se perdió el segundo de las Chivas, lo mismo que Alicia Cervantes, quien envió a las tribunas el balón al 45 en un reflejo de desesperación.

Para la segunda parte las Chivas sufrieron para tejer una jugada que inquietara a la defensa albiceleste, mientras que Argentina creció en la posesión del balón y en aproximaciones por la izquierda con Yamila Rodríguez.

Fue precisamente Rodríguez la que complicó al Rebaño al 75′. Amancay Urbani envió servicio al área, y Yamila cabeceó para el 2-1 en contra de las Chivas que ya no logró despertar para igualar el marcador.