Busca Leticia Huijara reactivar el cine

Leticia Huijara está lista para el 9 de noviembre «tomar al toro por los cuernos» y asumir el cargo de presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para rescatar la industria que fue duramente golpeada por la pandemia.

Destacó que es urgente aplicar una buena estrategia de distribución y exhibición para reactivar el cine hecho en México.

«La gente ya iba a ver cine mexicano sin que tuviera que ser por un actor o un director. Yo confío en que volveremos a retomar ese lugar», señaló la actriz, quien recién estrenó en la Cineteca Nuevo León la cinta Días de Invierno del director saltillense Jaiziel Hernández.

«Creo que hoy en día el público mexicano quiere ir al cine y está confiado que hay una gran diversidad, ya no es nada más esta queja de que hay un sólo tipo de historias, sino que tenemos un abanico rico (de géneros) y el espectador puede encontrar una película que le importe».

La ganadora del Airel por la película «Por Si No Te Vuelvo a Ver» fue elegida por la décima asamblea de la AMACC como su nueva presidenta para el período 2021-2023, cargo que hoy ostenta la productora Mónica Lozano.

Contó que tiene todo un proyecto para incentivar al cine mexicano, pero por respeto a la actual presidenta de la Academia, a quien aprecia, prefirió reservarse.

Aunque asumir el máximo cargo en la AMACC le representará un trabajo de 24/7, dijo que no dudó en aceptarlo.

Aclaró que además de apoyar e impulsar la industria cinematográfica desde la trinchera de la Academia, seguirá con su trabajo como actriz.

«Me siento muy emocionada, muy alegre por la confianza que la Academia está poniendo en mí, al mismo tiempo muy confiada porque la presidencia AMACC no es una persona, es un equipo, hay un equipo coordinador que en noviembre nombraremos. Son muchas cabezas pensando, muchos corazones echándole muchas ganas, en ese sentido me siento confiada.

«Yo sigo siendo actriz, seguiré trabajando, no voy a dejar de ser actriz y seguiré promocionando Días de Invierno para que todo mundo la vaya a ver».