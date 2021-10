Avanza divorcio entre Megan Fox y Brian Austin

La pareja de actores llegó a un acuerdo fuera de la Corte compartirán la custodia de sus tres hijos, de nueve, siete y cinco años

Megan Fox y Brian Austin Green llegaron a un acuerdo de divorcio y están a la firma de un juez de divorciarse.

Fox, de 35 años, y Green, de 48, no tenían un acuerdo prenupcial, lo que significa que según la ley de California tendrán que dividir todo lo adquirido durante su matrimonio de una década, informó TMZ.

No está claro si alguno de ellos pagará manutención del cónyuge o de los hijos, aunque los documentos de divorcio se refieren a un acuerdo que se pactó fuera de la Corte.

Los ex compartirán la custodia legal y física conjunta de sus tres hijos: Noah Shannon, de 9 años, BodhiRansom, de 7, y JourneyRiver, de 5, que Fox solicitó cuando pidió el divorcio en noviembre de 2020.

Fox también cambiará su apellido legal de Green.

La pareja tuvo una relación de montaña rusa desde el principio. Después de conocerse en el set de Hope &Faith cuando Fox tenía solo 18 años en 2004, se comprometieron y vivieron juntos en 2006.

En 2009 tomaron una «decisión mutua» de terminar su compromiso solo para volver a comprometerse y casarse a fines de junio de 2010.

Cuatro años y dos hijos después de su matrimonio, Fox declaró muy públicamente que no había «intimidad alguna» con su esposo durante una entrevista en una alfombra roja