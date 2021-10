Asesinan al actor Octavio Ocaña, «Benito Rives» en la serie ‘»Vecinos»

El actor viajaba a bordo de su vehículo junto con dos acompañantes, sobre la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del municipio de Cuautitlán Izcalli

El actor Octavio Ocaña, conocido por su papel de «Benito» en la serie «Vecinos», murió luego de presuntamente recibir impactos de bala.

De acuerdo con reportes, el actor viajaba a bordo de su vehículo junto con dos acompañantes, sobre la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Sus dos acompañantes fueron detenidos y llevados al Ministerio Público para rendir su declaración.

El funeral del actor, quien tenía 22 años, se realizó ayer sábado a partir del mediodía en la funeraria Gayosso Santa Mónica, informó su familia.

La cuenta oficial de la serie, así como sus compañeros Eduardo España y Georgina Holguin expresaron su tristeza y condolencias a través de Twitter.

«Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote», tuiteó España.

«Descansa en paz, querido Octavio. Me duele mucho te pérdida. Nos dejas un vacío enorme a todos los que te conocimos. Siempre te recordaré con esa sonrisa que traías en los foros. Hasta pronto», escribió Holguin.

Ana Bertha Espin, quién interpretaba a su mamá en la comedia televisiva, también envió su pésame a la familia del actor.

«Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia.Descansa en paz Octavio de mi corazón», dijo la actriz en su red social.