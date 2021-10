Arrebata Chivas triunfo al Cruz Azul

El equipo de Guadalajara igualo 1-1 el marcador, quitándole a la Máquina su puesto en la zona de Liguilla directa, en juego celebrado en el Estadio Akron

Con un gol al minuto 93 de Gilberto Sepúlveda, las Chivas le arrebató el triunfo a Cruz Azul para igualar a uno, quitándole su puesto en la zona de Liguilla directa, en juego celebrado en el Estadio Akron, por la Jornada 15 del torneo Grita México A21.

La Máquina tuvo pocas llegadas pero aprovechó una torpe salida del arquero rojiblanco Raúl Gudiño, quien quiso quedarse con el balón pero Jonathan Rodríguez lo punteó, por lo que el meta derribó al «Cabecita»

El uruguayo cobró raso al ángulo, al 44′, para marcar su segundo gol del torneo, luego que no anotaba desde la Fecha 5, cuando lo hizo también de pena máxima.

Pero Sepúlveda emparejó el marcador, en un tiro de esquina, al rematar de cabeza ante la pésima marca de Adrián Aldrete.

El conjunto cementero no aprovechó la oportunidad para ponerse cuarto de la clasificación, y llegó a 20 puntos, subiendo al puesto 6, mientras que el Rebaño llegó a 19 unidades.

Ninguno de los dos equipos generaron mucho al ataque.

Pudo ser distinta la historia si, al 64′, un remate de Gilberto Sepúlveda que parecía ir hacia el arco abierto, no le pega en el brazo a Pablo Aguilar, aunque el silbante Marco Antonio Ortiz no la revisó con el VAR.

Chivas se quedó noveno en la tabla y podría caer un puesto si mañana gana el Atlético de San Luis.

Con ese gol en compensación, Cruz Azul ligó tres partidos sin victoria y perdió confianza rumbo al Clásico con América, del 31 de octubre.