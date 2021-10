Apoya Trevi a víctimas de violencia

La actriz y cantante asistió al lugar donde se brinda ayuda a menores de edad en condiciones vulnerables acompañada por Mariana Rodríguez, titular de la Oficina Amar a Nuevo León

El caso de una menor de edad regia que está en el Centro DIF Capullos y que es víctima de violencia de un hombre de 40 años conmocionó a Gloria Trevi, tanto que la hizo recordar su pasado.

La regia asistió al lugar donde se brinda ayuda a menores de edad en condiciones vulnerables acompañada por Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, y titular de la Oficina Amar a Nuevo León.

«Cada niño es una experiencia, pero algo muy importante que estaba diciendo Mariana que me llena de ilusión, me dice: ‘Hay una niña aquí que es menor de edad y está con un tipo que tiene 40 años. Y ella reconoce que el tipo le pega’.

«La abuelita dice que no la dejen salir porque va a regresar con el tipo y la niña dice: ‘Sí, él me pega pero quiero regresar con él’, y ella (Mariana) dice vamos a luchar con la Fiscalía para procesar y castigar a ese tipo de personas, y bueno, lo viví en carne propia», dijo Gloria.

«Lo vivimos muchas personas en carne propia y que haya gente interesada y que la sociedad tome una responsabilidad, que no nada más ponga el dedo y critique, sino que también digan vamos a parar esto».

Esperan que las leyes cambien para proteger a las mujeres víctimas de violencia.

Trevi compartió que además de platicar con los infantes algunos le pidieron que les cantara un tema.

La esposa del gobernador señaló que se llevó una muy buena impresión con la cantante.

«Ella representa libertad», declaró Mariana en torno a su paisana.

«(La canción que más le gusta es) Es la de me ‘me solté el cabello'», señaló la Primera Dama del Estado al referirse al tema «Todos me Miran».