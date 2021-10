ACELERAN REDUCCIÓN DE EMISIONES HACIA EL 2030

Como parte de la visión para neutralizar la huella del carbono hacia 2050, CEMEX refrendó su compromiso de acelerar la reducción de emisiones de CO 2 en un 25% para el año 2030.

El acuerdo forma parte de un pacto realizado entre 40 empresas que conforman la Asociación Global de Cemento y Concreto (GCCA, por sus siglas en inglés), entre las que se incluye la firma mexicana y que representan el 80% de la industria cementera mundial.

Gracias a este convenio, se evitarán emitir 5,000 millones de toneladas de emisiones de CO 2 para el 2030, lo que equivale a 15,000 millones de vuelos comerciales entre París y Nueva York, de acuerdo con lo publicado por la GCCA en su sitio web.

Con 14 mil millones de metros cúbicos producidos anualmente para la realización de obras civiles, el concreto es el material de construcción más utilizado en el mundo, además de que genera el 7% de las emisiones de carbono a nivel global, asegura la GCCA.

El acuerdo logrado entre los agremiados a la organización se suma a una serie de compromisos que CEMEX ha formalizado con el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas.

En agosto pasado, la compañía cementera firmó el pacto Business Ambition for 1.5°C, una campaña mundial para reducir a la mitad el CO 2 emitido a la atmósfera hacia 2030 y limitar el calentamiento global a 1.5°C. También se unió a la campaña Race to Zero, dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático (COP26).

Asimismo, presentó su nueva meta 2030 de menos de 475 kg de CO 2 por tonelada de producto cementante para su validación a la iniciativa Science-Based Targets.