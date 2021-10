Agradece apoyo hija de «El Mago» González

Miguel Ángel González, su padre, esté recibiendo ayuda en la clínica Hacienda Nueva Vida de Ecatepec

Fernanda González, agradece que Miguel Ángel «El Mago» González, su padre, esté recibiendo ayuda en la clínica Hacienda Nueva Vida de Ecatepec. La hija del ex campeón mundial dijo que El «Mago» no era vagabundo en las calles, pero reconoció que no pasaba por buen momento.

«Mi papá no es ningún vagabundo, ni limosnero. No ha tenido necesidad. Él creció en la (colonia) Roma y ahí tiene amigos, le ganaba la parranda y se quedaba ahí. Cuando alguien no traía tenis o chamarra, y si él veía a alguien con más necesidad, se lo daba.

«Es más desprendido con las cosas, pero tiene lugares donde vivir, tiene para vivir bastante bien, pero le ganó la fiesta como le sucedió a algunos boxeadores», contó.

«Es algo dulce y amargo lo que están viviendo. Definitivamente estamos felices porque tiene la ayuda, pero un poco tristes por el tiempo que esperamos. Lo importante es que está ahorita con la ayuda, felices, tranquila», agregó Fernanda en una visita que hizo al Martes de Café del CMB.

La hija del peleador que enfrentó a JC Chávez, Óscar de la Hoya, entre otros, agradeció el apoyo que está recibiendo su padre.

«Mi papá es una persona muy querida, ahora ya está en una rehabilitación. Sí quiero dejar en claro que es una persona muy querida, que él tiene lugares donde vivir y dormir.

«Estoy nuevamente muy agradecida con Aron Silva (director de la clínica) y con el señor Mauricio Sulaimán por la ayuda», finalizó.