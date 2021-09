Vuela América a la Final de la Concachampions

Anoche ganaron 2-0 con goles de Nicolás Benedetti y Henry Martín, 4-0 en el global

En la noche patria, América avanzó a la Final de la «Concachampions» y garantizó que otra vez un equipo mexicano juegue el Mundial de Clubes.

Un gran desempeño de Guillermo Ochoa, quien incluso detuvo un penal, permitió que las Águilas no solo sobrevivieran en su visita al Philadelphia Union, sino que se impusieran 2-0 con goles de Nicolás Benedetti y Henry Martín, 4-0 en el global.

Se trata de la primera Final de Santiago Solari en su gestión como técnico del América. Ahora espera al ganador entre Cruz Azul y Monterrey. Por decimosexta ocasión consecutiva, México pone a un representante en el Mundial.

Fue un partido ríspido, de choques, de encontronazos. El local no se la puso fácil a un América atrincherado, que hoy goza del pase al duelo por el título más allá de las controvertidas formas de conseguir el pase.

Al 50′, Jamiro Monteiro pudo acercar al Philadelphia Union en la ejecución de un penal, pero no contaba con la gran atajada de Ochoa, quien desvió el balón lo suficiente para que pegara en el poste izquierdo y, después, tapó un segundo remate de Cory Burke.

Memo mantuvo vivo al cuadro azulcrema. Al 43′ ya había tapado un cabezazo de Kacper Przybylko y al 54′ repitió la dosis ante el mismo jugador, en una jugada en la que el portero se jugó el físico.

El cuadro mexicano resistió. Pedro Aquino fue uno de los bastiones y, de hecho, de sus pies salió el trazo a Benedetti, quien cedió a Jorge Sánchez y este le regresó la pelota, en aquel contragolpe que terminó en gol tras el disparo de Nico y el desvío de Jakob Glesnes.

Ya en la compensación, al 90’+3′, Henry Martín empujó el balón luego de que Mauro Lainez sembrara rivales por derecha.

El América ganó el torneo por última vez en 2016. La Final se jugará el 28 de octubre. Ya huele a Mundial de Clubes.

Los azulcremas, que buscan su octavo título de campeones de la Concacaf, nunca ha perdido una Final regional, incluyendo la Copa de Gigantes de la Concacaf del 2001.