Vive América «un infierno» en Toluca

Con doblete del canterano azulcrema Haret Ortega, el Toluca le quitó el invicto al América al vencerlo 3-1, en juego de la Jornada 9 del torneo Grita México A21, en el Estadio Nemesio Diez.

Las Águilas, que la siguiente jornada disputarán el Clásico Nacional ante Chivas, no salieron vivos del infierno pese a que jugaron con uno más desde el minuto 55, tras la expulsión por doble amarilla de Claudio Baeza.

Ortega apareció 2 veces de cabeza, al 1′ y 61′, para hundir al club que no le dio oportunidades, tras formarse ahí desde la Sub 13.

El otro tanto escarlata fue de Braian Samudio, también de cabeza, al 38′.

Las Águilas habían reaccionado 5′, con un tanto de Henry Martín, pero luego ya no supieron cómo llegar con peligro al arco.

Todavía al 85′, Rubens Sambueza echó fuera un penalti, tras una mano de Sebastián Cáceres, quien recibió así la segunda amarilla y se fue expulsado.

Lo peor fue que el conjunto azulcrema tampoco pudo frenar a la mejor ofensiva del torneo, pese a que llegaba como la mejor zaga, con apenas tres tantos recibidos.

Ortega abrió el marcador con un cabezazo tras un centro luego de cobrar un tiro de esquina.

Inmediatamente las Águilas se lanzaron al ataque y un disparo de Salvador Reyes fue tapado por el portero Luis García, al 4′, antes de que 2 minutos después apareciera Martín con un cabezazo a primer poste, ganándole la marca a Óscar Vanegas.

Pero el club azulcrema volvió a fallar en el juego aéreo pues Samudio se le escapó por la espalda a Miguel Layún y metió cabezazo cruzado para el segundo escarlata.

Para entonces, Ortega ya jugaba con una herida en la frente tras un codazo de Federico Viñas, por el cual tuvo que ser atendido 2 veces y usar durante el cotejo una gorra de natación, para controlar el sangrado.

Eso no fue impedimento para que el zaguero escarlata hiciera el tercero, con otro cabezazo a balón parado, tras centro de Raúl «Dedos» López».

Eso a pesar de que los Diablos Rojos jugaba ya con uno menos tras la expulsión de Baeza, quien le dio una patada a Layún.

Las Águilas intentaron al ataque pero se toparon con el arquero García, quien le tapó un disparo a Jorge Sánchez, al 67′.

El conjunto azulcrema ya no pudo hacer más pese a los ingresos desde el 69′ de Sebastián Córdova y de Roger Martínez.

Todavía Sambueza se dio el lujo de fallar una pena máxima pero el Toluca ya tenía el triunfo en el bolsillo, ese que lo hizo llegar a 20 puntos, como sublíder del torneo, detrás del América, que tiene las mismas unidades pero con una diferencia de + 7 por + 6 de los escarlatas.

Tras este tropezón, las Águilas ahora deberán curar heridas el próximo sábado en el Clásico ante Chivas.