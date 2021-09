Triunfan hermanos Urías en Las Mayores

Los hermanos Luis y Ramón Urías, peloteros mexicanos que juegan en Milwaukee y Baltimore respectivamente, cuando hablan entre ellos dejan a un lado el tema del beisbol para descansar del diamante, según comentó Luis Urías.

El menor de los Urías vive una temporada de ensueño con los Cerveceros, equipo en el que acumula 18 jonrones en la presente campaña, mientras que el hermano mayor que juega de infielder en Orioles, también se ha convertido un terror para los lanzadores.

«Bien orgulloso de mi hermano, creo que hasta la fecha me pongo más contento cuando él hace mejores cosas que yo, cuando hace un jonrón o algo así yo me emociono de verlo cumplir sus sueños y yo digo que es mutuo, a él también le emociona que yo esté cumpliendo mis sueños, y la relación de nosotros es muy cercana, pero la verdad nunca hablamos de béisbol, casi no tocamos ese tema y creo que es algo bueno para despejar la mente», mencionó Luis Urías.

«El Wicho» actualmente brilla en Milwaukee, donde suma casi 100 hits en la temporada, 18 de los cuales han sido cuadrangulares. Lo que vive ahora fue fruto de trabajo y persistencia, sobre todo luego de que entre 2018 y 2019 con Padres, no encontró la forma de poder explotar sus habilidades desde sus primeros llamados. Sin embargo, con los Cerveceros con más experiencia ha ido mejorando con el bate y el guante.

«Es parte del proceso, especialmente en mis primeras oportunidades, cuando estaba con San Diego, a veces se complica, no encuentras la manera de cómo dar el resultado, de cómo ser exitoso y obviamente esos tiempos son de un poquito de que te metes presión pero al final de todo me gusta verlo como un juego, no ponerlo tan difícil, no hacerlo tan difícil sino que disfrutarlo, yo digo que eso es lo que me ha ayudado para hacer lo que siempre he hecho que es jugar béisbol, eso me ayuda mucho a pensar que es un juego y que lo tengo que disfrutar como cuando era niño».

Agradece oportunidad a los Cerveceros

«Yo diría que estoy muy contento con los Cerveceros de Milwaukee, me han dado mucha oportunidad, estoy muy agradecido con ellos y al final de todo, todo pasa por algo, Dios te pone en el lugar perfecto, en el momento indicado y estoy muy agradecido de estar aquí con los Cerveceros», indicó.

Urías le ha respondido en la campaña de Grandes Ligas al manager Craig Counsell, y tiene como prioridad contar con salud para poder ofrecer su mejor desempeño en un equipo armado para pelear en el Clásico de Otoño,

«Creo que ha sido un año en el que estoy muy agradecido con la organización de Cerveceros que me ha dado la oportunidad de estar en el equipo primeramente, obviamente pues estando la oportunidad de jugar short stop, a veces segunda base, a veces tercera base, creo que es algo por el cual estar agradecido, obviamente gracias a Dios, al equipo le ha ido muy bien, hemos estado ganando varios juegos y estamos en primer lugar faltando un mes para el final de temporada y eso es algo bueno, obviamente la meta es ganar Serie Mundial, pero por lo pronto ahorita terminar fuerte y con mucha salud».

«Yo digo que tenemos un equipo extremadamente fuerte para competir a nivel de Serie Mundial, ojalá que todos nos mantengamos saludables y no tengamos esos problemas de lesiones que a veces afectan a un equipo, pero obviamente nuestros pitchers han estado increíbles y espero que estén saludables para poder llegar muy lejos», finalizó Luis Urías.