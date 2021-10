TikTok supera 1.000 millones de usuarios activos

La red social TikTok afirmó a fines de septiembre de 2021 que alcanzó los 1.000 millones de usuarios activos con al menos una visita mensual, cuatro años después de su lanzamiento por parte de su matriz china ByteDance.

La plataforma de videos sumó más de 300 millones de usuarios desde julio de 2020, última fecha con datos comunicados por la empresa, dijo la agencia AFP.

“Popular antes de la pandemia de coronavirus, principalmente gracias a sus coreografías virales, TikTok se benefició de un fuerte crecimiento por el confinamiento durante la epidemia, el cierre de escuelas y el teletrabajo”, amplió la agencia francesa.

La empresa busca avanzar en materia publicitaria y lanzó a fines de agosto de 2021 una nueva función que permite a sus usuarios comprar directamente productos propuestos por los creadores de contenido. Sin duda, un claro ejemplo de la revolución tecnológica que se está llevando a cabo y que ya es visible también en otras actividades como en los juegos de casino.

Qué hace tan atractiva a TikTok y por qué dice “Para ti”

Dando likes a trends, o intentando grabar uno, se nos ha ido el último año.

Pasar horas viendo videos, así repitan la música, es posible con esta red social.

La BBC Mundo señala en uno de sus artículos que el scrolling o deslizamiento infinito, un diseño característico de las redes sociales, hace bien su trabajo en Tik Tok.

«No hay un equipo pequeño detrás. Es una de las mayores compañías de internet en China. Emplea a miles de personas. Si Tik Tok ha crecido tan rápido se debe a la experiencia de sus ingenieros y a que opera el mejor motor de recomendaciones del competitivo mercado chino», afirmó Matthew Brennan, autor de «Attention Factory» (Factoría de atención) y especialista en tecnología en China, a BBC Mundo.

Este algoritmo, explican, usa el aprendizaje automático para conocer qué contenido prefiere cada individuo en función de su comportamiento.

«Lo que lo hace tan adictivo es que aprende qué te gusta y qué no te gusta. Y lo hace rápidamente porque en 1 minuto puedes ver 5 o 6 videos».

«En ese tiempo, tienes que descartar el video o verlo. Y esa acción revela si te gusta o no. Así que ByteDance puede conseguir mucha información en muy poco tiempo».

La tercera razón qué hace llamativa a la red en jóvenes y personas de la tercera edad “es que en TikTok, interactúas constantemente con la aplicación e incluso si no lo haces, también estás dando información. Si no haces nada significa que has parado en un video y lo estás viendo. Es un indicador muy fuerte de que lo que ves te parece interesante», señalaba Brennan.

«Así que rápidamente elaboran un gráfico de intereses de cada usuario y el motor de recomendaciones va a alimentar tu página con contenido para ti».

BBC Mundo simplifica que de esa manera surge otra de las claves de TikTok: la personalización es extrema.

«Lo que tú ves es diferente de lo que ve tu amigo. El contenido que te ofrece TikTok es completamente distinto al de cualquier otra persona, el algoritmo lo personaliza para ti. Ese es el poder. Por eso es tan adictiva».