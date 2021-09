Supervisan nuevo Hospital General

El mandatario mexicano dijo “estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos de inaugurar este hospital antes de que concluyera la gobernadora Claudia Pavlovich, con quien trabajos de la mano en forma coordinada y nos entendimos en beneficio del pueblo”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, se comprometió a equipar completamente el nuevo Hospital General, contratar a los trabajadores de salud suficiente y asegurar el abastecimiento de medicamentos, durante la entrega y supervisión del nosocomio en su visita a Hermosillo.

El mandatario mexicano comentó que cumplió el compromiso de inaugurar el hospital antes de que concluyera el período de gestión la Jefa del Ejecutivo Estatal.

“Estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos de inaugurar este hospital, antes de que concluyera la gobernadora, Claudia Pavlovich, con quien trabajamos de la mano en forma coordinada, y nos entendimos en beneficio del pueblo, en beneficio del estado de Sonora, siempre poniendo por delante el interés general, el interés de la nación, agradecerle mucho a la gobernadora Claudia Pavlovich, que le quiero dar un aplauso, porque está concluyendo su periodo, ya va entregar el día 13″, dijo.

Referente al nuevo hospital, López Obrador reiteró que será un hospital enseñanza para que los médicos generales puedan especializarse.

“En el país desgraciadamente se tiene un déficit de médicos generales y es mayor el déficit de especialistas porque se abandonó por mucho tiempo la enseñanza, se limitó de manera absurda e irresponsable el ingreso a quienes aspiraban estudiar medicina”, precisó.

Destacó que el nuevo nosocomio en Hermosillo atenderá pacientes y formará a médicos, como parte de las acciones de derecho a la salud.

Estarán pendientes para que el hospital cuente con todo el equipamiento, el cual ya está adquirido, solamente falta instalarlo; también falta más personal, actualmente son mil 100 trabajadores de la salud pero se requiere contratar 400 más para brindar la atención, puntualizó.

En su intervención, Pavlovich Arellano comentó que es muy satisfactorio para ella ver concluir la obra que representó muchos esfuerzos y la intervención de muchas personas que trabajaron desde el proyecto hasta que se hizo una realidad y dar salud para los sonorenses de forma digna como lo merecen.

“En muchas de sus visitas presidente usted siempre nos cumplió y nos dijo que nos iba a dar el equipamiento, y hoy veo un equipamiento de primer mundo, un equipamiento como se merecen los sonorenses, no quiero hablar mal del Hospital General del Estado porque nos dio mucho a Sonora, nos entregó mucho de sí mismo, a sus médicos, a sus enfermeras pero dio todo lo que tenía que dar y ya no había más, ahora está este hospital, donde va a haber como siempre hospitales de enseñanza, especialidades, hemodinamia, hemodiálisis, y muchas más que no teníamos”, afirmó.

En tanto, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud a nivel nacional, destacó que el nuevo hospital cuenta con los equipos necesarios, así como médicos, enfermeras, especialistas y trabajadores de la salud para atender una población de 785 mil sonorenses.

Subrayó que será un hospital – escuela de primera, con 170 camas censables y que suman cerca de 300, se cubrirá 16 especialidades, destacando cirugía de tórax y corazón, trasplante de órganos como de riñón y un futuro de hígado y atención a quemados.

Se trabajará con médicos internistas, endocrinólogos, especialistas de cáncer y se atenderá enfermedades crónicas, abundó el funcionario federal.