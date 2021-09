Supera Messi a Pelé en goles internacionales

Suma 79 anotaciones con la selección de Argentina; arrancó su cuenta goleadora con la Albiceleste en marzo de 2006, cuando le marcó a Croacia en un partido amistoso

Lionel Messi ya es el máximo anotador de una Selección sudamericana.

«La Pulga» marcó un hat trick en la victoria 3-0 ante Bolivia por la Eliminatoria a Qatar 2022 para llegar a 79 dianas con la Albiceleste, y rebasar los 77 tantos que hizo Pelé con Brasil.

«La Pulga» convirtió el primer tanto al minuto 14 durante el encuentro por la Fecha 10 del premundial en el Estadio Monumental de Buenos Aires, que recibió público por primera vez desde el inicio de la pandemia.

Para la primera anotación, el argentino burló a un defensa rival e incrustó un disparo de media distancia, imposible para el arquero Carlos Lampe.

El segundo tanto llegó al 64′ y se dio con un disparo en el corazón del área, luego de recortar a un contrario. El tercero fue al 88′ al empujar un balón rebotado de Lampe.

Messi arrancó su cuenta goleadora con la Albiceleste en marzo de 2006, cuando le marcó a Croacia en un partido amistoso.

El partido ante Bolivia significa el reencuentro del ídolo con los simpatizantes por primera vez, luego de lograr la Copa América en julio pasado en el Maracaná.

El máximo anotador de selecciones es el portugués Cristiano Ronaldo, quien la semana pasada llegó a 111 al anotar un doblete contra Irlanda en partido de la Eliminatoria europea.

Llora de alegría

Lionel Messi no contuvo las lágrimas al terminar el partido ante Bolivia, en el cual se festejó ante la afición argentina la victoria y el título obtenido en la Copa América.

«Busqué hace mucho esto. Lo soñé y gracias a Dios se me dio. Un momento único por cómo se dio y dónde se dio después de tanto esperar. No había mejor manera de que sea y estar acá festejando.

«Increíble, mi mamá, hermanos, la tribuna que sufrieron mucho también. Estoy muy feliz», dijo Messi.